رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي يسعى الى تحقيق انطلاقة موفقة في دور المجموعات

ثراء الزاد البشري والحذر من المنافس

معنيويات مرتفعة

فريق تونغيت السنيغالي في المركز الثاني

الشعباني وقائمة اللاعبين المدعويين

رقم الوثيقة يتطلع الترجي الرياضي الى اقتحام دور المجموعات لمسابقة رابطة الابطال الافريقية من الباب الكبير عندما يستضيف غدا السبت بملعب رادس (س 14) فريق تونغيت السنيغالي وذلك بتحقيق فوز مقنع لتاكيد حرصه على استعادة التاج القاري بعد ان غادر المسابقة السنة الماضية في الدور ربع النهائي.ويعي الترجي الرياضي جيدا اهمية تحقيق انطلاقة موفقة ولا سيما من الناحية المعنوية ذلك ان الفوز بالمباراة الاولى من شانه ان يشحذ من همم اللاعبين ويعزز من ثقتهم في انفسهم استعدادا لقادم الجولات في هذه المجموعة الرابعة الذي تلوح شديدة التنافس في ظل وجود الزمالك المصري ومولودية الجزائر.وتبقى رابطة الابطال الافريقية الاهدف الاسمى لفريق الاحمر والاصفر نظرا لقيمتها الاعتبارية وكذلك جوائزها المالية الهامة لذلك سيعمل الممثل الوحيد لكرة القدم التونسية على ضمان تخطي دور المجموعات في مرحلة اولى قبل مواصلة المسيرة نحو الفوز باللقب الرابع للمسابقة بعد ان سبق له التتويج بها سنوات 2011 و2018 و2019 بالاضافة الى لقب النسخة السابقة سنة 1994.ويعوّل مدرب الترجي الرياضي التونسي معين الشعباني في اللقاء الافتتاحي من دور المجموعات على ثراء الزاد البشري وخصوصا في وسط الميدان وخط الهجوم، في ظل وجود لاعبين في قيمة كوليبالي وبن غيث والهوني والبدري والخنيسي والوافد الجديد على الفريق الايفواري ويليام توغي.ورغم أنّ المواجهة تبدو في ظاهرها سهلة على الورق لصالح الترجيين، لكن الحذر يبقى ضروريا خاصة وان الفريق السينغالي كان أقصى في الدور الثاني فريق الرجاء البيضاوي المغربي بالركلات الترجيحية عقب انتهاء لقاءي الذهاب والاياب بالتعادل السلبي.وسيسعى الترجي الرياضي في هذا اللقاء، الذي سيديره الحكم الكيني بيتر واورو، الى الخروج بنقاط الفوز في ظل المعنويات المرتفعة للفريق بعدما عزز صدارته في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وتحقيقه لـ 5 انصارات متتالية كان أخرها الأحد الماضي أمام نجم المتلوي بنتيجة 2 -1 .وكان الترجي الرياضي التونسي قد استهل تحضيراته بداية هذا الاسبوع بنسق حثيث بمركب حسان بلخوجة، حيث خصص الاطار الفني جزءا كبيرا من التمارين للجانبين الفني والتكتيكي وذلك حتى يكون الفريق على اتم الاستعداد للخروج بنقاط الفوز.وتشهد تشكيلة الترجي الرياضي غدا غياب الحارس بن شريفية والمدافع خليل شمام لاسباب فنية مقابل عودة منتظرة للاعب الليبي حمدو الهوني الذي تماثل الى الشفاء التام من مخلفات الاصابة اضافة الى مشاركة محتملة للمهاجم الايفواري الجديد وليام توغي.ويحتل فريق تونغيت، الذي وصل تونس الأربعاء، المركز الثاني في البطولة السنيغالية برصيد 11 نقطة من 6 مقابلات بفارق نقطتين عن المتصدر نادي جاراف.وكان فريق تونغيت تعادل في اخر مباراة خاضها خارج ملعبه ضمن البطولة السنغالية ( الجولة السادسة) مع ديمبارس بنتيجة 0-0 وخسر قبل ذلك مباراته على ارضه امام المتصدر نادي جاراف 2-0.ويعتبر الثلاثي جبريل سيلا وباب عصمان ساخو والحاجي عمر فال أبرز عناصره.ومع ثراء الزاد البشري لفريق الترجي الترجي الرياضي التونسي وتعدد الخيارات، سيعمل المدرب معين الشعباني على اختيار الرسم التكتكي الامثل والتشكيلة الاساسية الانسب من اجل تحقيق بداية موفقة ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تنطلق اليوم السبت بمباراة الزمالك المصري ومولودية الجزائر في القاهرة.ويذكر ان معين الشعباني كان وجه الدعوة ل22 لاعبا للمشاركة في هذه المباراة منهم 8 لاعبين في الخط الأمامي، بما يقيم الدليل على ان ممثل كرة القدم التونسية سيتوخى طريقة هجومية حتى تكون البداية في حجم تطلعات انصار الفريق.في حراسة المرمى: الصدقي الدبشي - فاروق بن مصطفى - وسيم القروي.في الدفاع: حمدي النقاز - عبد القادر بدران - محمد علي اليعقوبي - محمد أمين توقاي - إلياس الشتي - محمد أمين بن حميدة.في الوسط: فوسيني كوليبالي - محمد علي بن رمضان - غيلان الشعلالي - عبد الرؤوف بن غيث - فادي بن شوق.في الهجوم: رائد الفادع - أنيس البدري - حمدو محمد الهوني - علاء الدين المرزوقي - نسيم بن خليفة - خالد عبد الباسط - طه ياسين الخنيسي - ويليام توغي.