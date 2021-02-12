كان يتسلل عبر شبابيك المطابخ "وزغة "في قبضة الامن وفي حقه 12 قضية ..

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالمروج 2 من اماطة اللثام عن تعرض عدة منازل بالجهة للسطو والنهب، حيث تمكنوا من القبض على الفاعل وهو شخص من ذوي السوابق العدلية في الاجرام ومعروف بكنية" وزغة " الذي اعترف انه كان يترصد المنازل ثم يتسلل الى داخلها عبر شبابيك المطابخ وينهب الاموال والمصوغ والتجهيزات الاكترومنزلية.وقد اعترف المتهم بنهب 12 منزلا بجهة المروج وابن سينا وانه كان يفرط في المسروقات بالبيع في الاسواق ...بتفتيش منزله تم حجز كميات من الذهب والعطورات والتجهيزات الاكترومنزلية واموال اعترف بسرقتها من المنازل المذكورة .باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر في الغرض.