وحدات جيش البحر تعثر على 32 كلغ زطلة

باب نات - في إطار رصد الأنشطة غير الشرعية بالسواحل التونسية بجميع أنواعها، عثرت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر يوم 4 فيفري 2021 عرض سواحل بنزرت على صندوق يحتوي على مادة مشبوهة تعطي الإنطباع بكونها مادة مخدرة .



ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم عرض المحجوز على التحاليل التي أثبتت أنها مادة مخدرة وتتمثل في 320 صفيحة من القنب الهندي بوزن إجمالي قدره 32 كلغ.



