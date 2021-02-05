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وحدات جيش البحر تعثر على 32 كلغ زطلة

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 16:06 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - في إطار رصد الأنشطة غير الشرعية بالسواحل التونسية بجميع أنواعها، عثرت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر يوم 4 فيفري 2021 عرض سواحل بنزرت على صندوق يحتوي على مادة مشبوهة تعطي الإنطباع بكونها مادة مخدرة .

ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم عرض المحجوز على التحاليل التي أثبتت أنها مادة مخدرة وتتمثل في 320 صفيحة من القنب الهندي بوزن إجمالي قدره 32 كلغ.

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