وحدات جيش البحر تعثر على 32 كلغ زطلة

باب نات - في إطار رصد الأنشطة غير الشرعية بالسواحل التونسية بجميع أنواعها، عثرت وحدة بحرية تابعة لجيش البحر يوم 4 فيفري 2021 عرض سواحل بنزرت على صندوق يحتوي على مادة مشبوهة تعطي الإنطباع بكونها مادة مخدرة .
ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم عرض المحجوز على التحاليل التي أثبتت أنها مادة مخدرة وتتمثل في 320 صفيحة من القنب الهندي بوزن إجمالي قدره 32 كلغ.
ووفق بلاغ لوزارة الدفاع, تم عرض المحجوز على التحاليل التي أثبتت أنها مادة مخدرة وتتمثل في 320 صفيحة من القنب الهندي بوزن إجمالي قدره 32 كلغ.
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