انطلاق عملية توزيع المعدات والآليات لفائدة 53 بلدية محدثة

باب نات -

نظمت وزارة الشؤون المحلية والبيئة لقاء عن بعد عبر التناظر المرئي تحت إشراف كمال الدوخ وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة، بحضور رئيس الجامعة الوطنية للبلديات التونسية، وذلك يوم الجمعة 5 فيفري 2021 بمقر صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.وخصص هذا اللقاء لإعطاء إشارة انطلاق عملية توزيع المعدات والآليات التي تم اقتنائها لفائدة البلديات المحدثة والمخصصة لمجالات النظافة والطرقات وستشمل هذه المرحلة 53 بلدية محدثة، وتأتي هذه الاقتناءات الممولة من البنك الألماني "KFW" والاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية "AFD" في إطار تدعيم إمكانيات البلديات المحدثة ومعاضدة مجهوداتها في تحسين الخدمات المسداة لفائدة المواطنين.وتجدر الإشارة ان مصالح صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية تواصل استكمال إبرام الصفقات الأخرى الممولة من الجانب الإيطالي لتلبية حاجيات البلديات المتبقية.وتبعا للإجراءات التي تم الإعلان عنها يوم 25 جانفي 2021 حول منع التجمعات، سيتم هذا اللقاء عن بعد عبر التناظر المرئي بمشاركة رؤساء البلديات المعنية والشركاء الدوليين ووسائل الاعلام.وتوزعت الحاجيات الخاصة بالبلديات المحدثة على 12 قسطا بكلفة تقديرية تبلغ 45,3 م.د.وأفضت طلبات العروض الممولة عن طريق البنك الألماني KFW والإتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD إلى قبول 11 قسطا بمبلغ 20,5 م.د، وتم الإنتهاء من جميع الإجراءات للصفقات المعنية (قبول أولي/قبول فني/تكوين أعوان البلديات) بالنسبة لـ 115 آلية وأصبحت جاهزة لتسليمها إلى البلديات المعنية والبالغ عددها 53 كما يبيّنه الجدول الموالي:وبالنسبة لبقية الأقساط الممولة عن طريق البنك الألماني KFW والاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، فإن مصالح الصندوق بصدد استكمال إجراءات قبول بقية المعدات والمتمثلة في :كما تجدر الإشارة إلى أن مصالح الصندوق بصدد استكمال إجراءات إبرام الصفقات الممولة من الجانب الايطالي والمتعلقة بحاجيات 30 بلدية، بكلفة تبلغ 10 م.د. وسيتم المصادقة على هذه الصفقات من طرف مجلس إدارة الصندوق واستكمال بقية الإجراءات والانطلاق في تنفيذ الصفقات المعنية.وتندرج هذه الصفقات في إطار برنامج لتمويل الاستثمارات لفائدة البلديات المحدثة عن طريق صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية والمقدرة بحوالي 362 مليون دينار بتمويلات من البنك الألماني KFW والاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية AFD والتعاون التونسي الإيطالي وكذلك بمساهمة ميزانية الدولة، والتي تتضمن العناصر التالية:مشاريع البنية الأساسية.إنجاز البناءات الإدارية.المشاريع الاقتصادية.المشاريع الثقافية والرياضية.اقتناء المعدات والآليات.دعم القدرات.