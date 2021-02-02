رئيس الحكومة يكرم الحائزتين على جائزة 100 أفضل معلم في العالم لسنة 2020

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة المربيتين ياسمين الصكلي وهاجر المحمدي الحائزتين على جائزة 100 أفضل معلم في العالم لسنة 2020 GLOBAL TEACHER AWARDS بحضور وزير التربية فتحي السلاّوتي.وتولى رئيس الحكومة تكريم المربيتين معتبرا أن هذا التتويج يعد فخرا لتونس واعترافا بجودة التربية والتعليم في بلادنا التي راهنت على التعليم منذ الاستقلال باعتباره المصعد الاجتماعي الوحيد للوصول إلى أعلى المراتب.وأثنى رئيس الحكومة على البحوث التي قدمتها المربيتين مؤكدا تشجيعه لمثل هذه المبادرات التي من شأنها إثراء المجال التربوي والتعليمي والدفع باتجاه مزيد اشعاع التجربة التونسية في هذا المجال في الخارج خصوصا وان بلادنا راهنت على العنصر البشري وعلى الفكر كثروة حقيقية لا تنضب.وأعربت المربيتان عن امتنانهما وتقديرهما لهذا التكريم من رئيس الحكومة والذي يدفعهما نحو مزيد الابداع والابتكار كما اعتبرتا أن هذا التكريم يتجاوز شخصهما ليشمل كل المربين والأسرة التربوية والتعليمية في تونس.يذكر أن الأستاذة هاجر المحمدي وهي أستاذة اعلامية بالمدرسة الاعدادية التقنية بماطر من ولاية بنزرت كانت قد تحصلت على جائزة نظير مشروعها "أنا تلميذ...أنا معلم" وهو مشروع يهدف الى تنمية مهارات القرن 21 لدى التلميذ ليطوره من مستوى تلميذ متلقي الى مستوى مبدع ومؤلف للدرس حيث ينجز درسه بنفسه.أما الأستاذة بمدرسة "الحاج علي صوة" بقصر هلال ياسمين الصكلي فقد توجت بمشروع عنوانه "تلاميذ العالم يطالعون" وهو مشروع يعتمد على التدريس عبر القصة الرقمية وادماجها في كل المواد بطريقة بيداغوجية قائمة على ملكات التلميذ.