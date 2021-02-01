   Fayza Ahmed - مال عليا مال  

الديوانة: محاولة تهريب 50 صفيحة زطلة

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 20:44 قراءة: 0 د, 22 ث
باب نات - تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر القيام بدورية مراقبة وجولان على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بمنطقة مغيلة من ضبط سيارة خفيفة يقودها مواطن تونسي وباخضاعها إلى التفتيش تم اكتشاف مخبئ مهيأ بالصندوق الخلفي.

وبفتحه تم العثور على 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 5000 غرام ومبلغ مالي يناهز ال20 ألف دينار .


تم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف على أنظار المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث .

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