الديوانة: محاولة تهريب 50 صفيحة زطلة

باب نات -

تمكنت فرقة الحرس الديواني بسيدي بوزيد إثر القيام بدورية مراقبة وجولان على مستوى الطريق الوطنية رقم 3 بمنطقة مغيلة من ضبط سيارة خفيفة يقودها مواطن تونسي وباخضاعها إلى التفتيش تم اكتشاف مخبئ مهيأ بالصندوق الخلفي.وبفتحه تم العثور على 50 صفيحة من مخدر القنب الهندي تزن إجمالا 5000 غرام ومبلغ مالي يناهز ال20 ألف دينار .تم تحرير محضر في الغرض وباستشارة النيابة العمومية تم الإذن بإحالة الملف على أنظار المصالح الأمنية المختصة لمواصلة الأبحاث .