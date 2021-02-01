نجيب الشابي للغنوشي وسعيد " يهديكم أطلقوا الحوار الوطني دون اقصاء وبالتعاون مع الاتحاد"‎

باب نات -

طالب السياسي أحمد نجيب الشابي في حوار عبر أمواج اذاعة الديوان اف ام كلا من رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس البرلمان راشد الغنوشي إلى اطلاق حوار وطني دون إقصاء وبالتعاون مع الاتحاد العام التونسي للشغل.وقال نجيب الشابي موجها كلامه للغنوشي وسعيد " الوقت لا يحتمل التأخير الله يهديكم ويرحم والديكم أطلقوا الحوار الوطني دون اقصاء".وأكد نجيب الشابي ان مواقف الغنوشي وسعيد الاخيرة غير مشجعة على إنهاء الأزمة.يذكر أن 11 شخصية مقترحة في التحوير الوزاري المقترح من رئيس الحكومة هشام مشيشي، تحصّلت على ثقة أعضاء مجلس نوّاب الشعب خلال جلسة عامّة يوم الثلاثاء الماضي 26 جانفي 2021.وكان رئيس الجمهورية صرّح، قبل جلسة نيل الثقة، بأن بعض الشخصيات المقترحة في التحوير الوزاري تتعلق بها قضايا أو لها ملفات تضارب مصالح، وقال إن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، معتبرا أن "آداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري".