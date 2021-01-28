الخطوط الجوية القطرية توسّع شبكة وجهاتها في إفريقيا مع زيادة عدد رحلاتها إلى تونس وكيب تاون والدار البيضاء وديربان وجوهانسبورغ ومابوتو

سيزيد عدد رحلات الناقلة القطرية إلى كيب تاون والدار البيضاء وتونس ليصبح 5 رحلات أسبوعيّاً، بينما سيرتفع عدد الرحلات إلى جوهانسبورغ ليصبح 18 رحلة أسبوعيّاً، مما يمنح المسافرين المزيد من خيارات السفر الأكثر مرونة





أسطول الناقلة القطرية المتنوّع من الطائرات الحديثة المستدامة مكّنها من الاستمرار في التحليق طوال فترة انتشار الجائحة، وإعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية، إلى أكثر من 800 رحلة أسبوعيّاً إلى أكثر من 120 وجهة عالمية

الدوحة، قطر - تواصل الخطوط الجوية القطرية قيادة قطاع الطيران وتوفير أفضل خيارات السفر إلى مختلف الوجهات في إفريقيا، من خلال تشغيل واحدة من أكبر شبكات الوجهات العالمية وأكثرها اعتمادية في المنطقة. وبعد أن أصبحت الناقلة القطرية أكبر شركة طيران دولية خلال المراحل الأولى من انتشار الجائحة؛ فقد عملت على توظيف خبراتها بحركة المسافرين عالمياً واتجاهات حجز تذاكر السفر، لإعادة بناء شبكة وجهاتها الإفريقية لتصل إلى 23 وجهة وأكثر من 100 رحلة أسبوعيّاً.وقال سعادة السيّد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "نحن فخورون بأننا شركة الطيران الدولية الرائدة التي تقدم خيارات السفر المُثلى بين إفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، لنتيح بذلك خيارات سفر أكثر مرونة عبر شبكة وجهاتنا العالمية التي يثق بها المسافرون وشركاء الأعمال والتجارة. وبعد أن قمنا في عام 2020 بإطلاق رحلاتنا إلى ثلاث وجهات جديدة في إفريقيا لتنضم إلى شبكة وجهاتنا، وهي أبوجا وأكرا ولواندا؛ سوف نستمر بالتأكيد على التزامنا تجاه المنطقة، عن طريق إضافة مسارات جديدة وزيادة عدد رحلاتنا إلى القارة الإفريقية. ومع استئناف رحلاتنا إلى الإسكندرية والقاهرة؛ سيزداد عدد رحلاتنا من وإلى إفريقيا إلى أكثر من 100رحلة أسبوعيّاً، مع إمكانية مواصلة الرحلات عبر أفضل مطار في الشرق الأوسط، مطار حمد الدولي، إلى أكثر من 120 وجهة في مختلف أنحاء العالم. وفي الوقت الذي نتطلّع فيه إلى تعافي قطاع السفر العالمي في عام 2021، فإننا نأمل تعزيز شبكة وجهاتنا العالمية وإتاحة المزيد من خيارات السفر من وإلى إفريقيا".وتماشياً مع جهود الناقلة القطرية لإعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية؛ فإنها تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الوجهات التالية:· الإسكندرية (رحلتان أسبوعيّاً، منذ 25 يناير)· القاهرة (16 رحلة أسبوعيّاً، منذ 18 يناير)· كيب تاون (زيادة عدد الرحلات إلى 5 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 1 فبراير)· ديربان (زيادة عدد الرحلات إلى 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 14 فبراير)· الدار البيضاء (زيادة عدد الرحلات إلى 5 رحلات أسبوعيّاً منذ 21 يناير)· جوهانسبرغ (زيادة عدد الرحلات إلى 18 رحلة أسبوعيّاً اعتباراً من 26 يناير)· مابوتو (زيادة عدد الرحلات إلى 3 رحلات أسبوعيّاً اعتباراً من 14 فبراير)· تونس (زيادة عدد الرحلات إلى 5 رحلات أسبوعيّاً منذ 24 يناير)وتواصل الناقلة الوطنية لدولة قطر إعادة بناء شبكة وجهاتها العالمية، حيث تسيّر رحلاتها الآن إلى 120 وجهة، وتعتزم زيادة عددها لتصل إلى 130 وجهة عالمياً بحلول نهاية شهر مارس 2021.وقد أصبحت الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران عالمية تحصل على تصنيف 5 نجوم في "تدقيق تدابير السلامة الخاصة بكوفيد-19 على مستوى شركات الطيران" من سكاي تراكس. ويؤكّد ذلك للمسافرين في جميع أنحاء العالم بأن معايير الصحة والسلامة في الناقلة القطرية تخضع لأعلى المعايير الممكنة من حيث التدقيق والتقييم المهني والمستقل. للمعلومات الكاملة حول الإجراءات المتّبعة على متن طائراتنا وفي مطار حمد الدولي، يرجى زيارة qatarairways.com/safetyوسيتمكّن المسافرون من حجز تذاكر السفر براحة واطمئنان مع الخطوط الجوية القطرية حيث باتت الناقلة الآن تمنح المسافرين إمكانية تغيير مواعيد الحجوزات لعدد غير محدود من المرات للسفر بحلول 31 ديسمبر 2021، بالإضافة إلى استرداد قيمة التذاكر دون أي رسوم إضافية وذلك لجميع التذاكر التي تم اصدارها قبل 30 أبريل 2021. كما تقدم الناقلة القطرية سياسة حجوزات مرنة رائدة في قطاع الطيران، تتمثل في الميزة الدائمة لاستبدال التذاكر بقسيمة سفر مع 10% قيمة إضافية لجميع العملاء الذين يقومون بحجز تذاكرهم عبر الموقع qatarairways.com للاطّلاع على الشروط والأحكام الكاملة، تفضّل بزيارة qatarairways.com/Flexibilityوحازت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل "شركة طيران في العالم" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2019. كما حصدت الناقلة الوطنية لدولة قطر جائزة "أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط" وجائزة "أفضل درجة رجال أعمال" في العالم وجائزة "أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال" عن مقاعد كيو سويت. كما أن مقاعد كيو سويت المصممة بحسب ترتيب المقاعد 1-2-1؛ توفّر للمسافرين المساحة الرحبة والخصوصية المطلقة والراحة التامّة والتباعد الاجتماعي الأفضل على متن درجة رجال الأعمال في الأجواء، وهي متوفرة على أكثر من 45 وجهة عالمية بما في ذلك كوالالمبور وملبورن ونيويورك. وأصبحت الناقلة القطرية شركة الطيران الوحيدة التي تفوز بجائزة أفضل شركة طيران في العالم خمس مرات.