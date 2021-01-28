بعد تهديداتها واعتبارها الطبوبي وصمة عار... اتحاد الشغل يتودّد لعبير موسى ويصف مخلوف برئيس كتلة الارهاب

باب نات - اصدر الاربعاء 27 جانفي، الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول المناوشة التي شهدها مجلس النواب بين ررئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي .
وعبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع عبير موسي وادانته لما وصفه الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له من "رئيس كتلة الارهاب" في اشارة لسيف الدين مخلوف.
واتهم اتحاد الشغل رئاسة مجلس النواب بالتواطئ في الاعتداءات التي تكررت منبّها مما اعتبره دورا ميليشياويا الذي تلعبه كتلة الارهاب في اشارة لائتلاف الكرامة.
يذكر ان اتحاد الشغل واستنادا الي تصريحات قياداته كان يعتبر الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وجهان لعملة واحدة وهو ما دفع عبير موسي الي التهجم على الاتحاد وتهديدها لقياداته بأنها لن تصمت وستكون خصما لهم قبل تصريحها بأن الامين العام نور الدين الطبوبي وصمة عار على الاتحاد.
ويبدو ان قيادة الاتحاد تجنبت الدخول في مواجهة مع عبير موسي لسبب او لآخر واختارت التودد اليها ببيان يصدر لأول مرّة للتضامن معها رغم انها استنكرت في أكثر من مناسبة صمت الاتحاد أمام ما تتعرض له من عنف وهرسلة حسب تقديرها.
وعبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع عبير موسي وادانته لما وصفه الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له من "رئيس كتلة الارهاب" في اشارة لسيف الدين مخلوف.
واتهم اتحاد الشغل رئاسة مجلس النواب بالتواطئ في الاعتداءات التي تكررت منبّها مما اعتبره دورا ميليشياويا الذي تلعبه كتلة الارهاب في اشارة لائتلاف الكرامة.
يذكر ان اتحاد الشغل واستنادا الي تصريحات قياداته كان يعتبر الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وجهان لعملة واحدة وهو ما دفع عبير موسي الي التهجم على الاتحاد وتهديدها لقياداته بأنها لن تصمت وستكون خصما لهم قبل تصريحها بأن الامين العام نور الدين الطبوبي وصمة عار على الاتحاد.
ويبدو ان قيادة الاتحاد تجنبت الدخول في مواجهة مع عبير موسي لسبب او لآخر واختارت التودد اليها ببيان يصدر لأول مرّة للتضامن معها رغم انها استنكرت في أكثر من مناسبة صمت الاتحاد أمام ما تتعرض له من عنف وهرسلة حسب تقديرها.
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