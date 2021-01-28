   Aballah Rwaished - رحلتي  

بعد تهديداتها واعتبارها الطبوبي وصمة عار... اتحاد الشغل يتودّد لعبير موسى ويصف مخلوف برئيس كتلة الارهاب

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 10:20 قراءة: 0 د, 51 ث
باب نات - اصدر الاربعاء 27 جانفي، الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا حول المناوشة التي شهدها مجلس النواب بين ررئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ورئيسة الحزب الدستوري عبير موسي .

وعبّر اتحاد الشغل عن تضامنه مع عبير موسي وادانته لما وصفه الاعتداء الهمجي الذي تعرضت له من "رئيس كتلة الارهاب" في اشارة لسيف الدين مخلوف.


واتهم اتحاد الشغل رئاسة مجلس النواب بالتواطئ في الاعتداءات التي تكررت منبّها مما اعتبره دورا ميليشياويا الذي تلعبه كتلة الارهاب في اشارة لائتلاف الكرامة.

يذكر ان اتحاد الشغل واستنادا الي تصريحات قياداته كان يعتبر الدستوري الحر وائتلاف الكرامة وجهان لعملة واحدة وهو ما دفع عبير موسي الي التهجم على الاتحاد وتهديدها لقياداته بأنها لن تصمت وستكون خصما لهم قبل تصريحها بأن الامين العام نور الدين الطبوبي وصمة عار على الاتحاد.

ويبدو ان قيادة الاتحاد تجنبت الدخول في مواجهة مع عبير موسي لسبب او لآخر واختارت التودد اليها ببيان يصدر لأول مرّة للتضامن معها رغم انها استنكرت في أكثر من مناسبة صمت الاتحاد أمام ما تتعرض له من عنف وهرسلة حسب تقديرها.

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219504

Aziz75  (France)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 12h 59m |           
عبير و الطبوبي، وجهان لعملة واحدة. التجمع، الإستبداد و الإتحاد عنوان الخراب في المؤسسات العمومية. لذا،تونس ستعاني الكثير و الكثير مع هذا الثنائي.

Mongi  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 10h 37m |           
"الكفر ملّة واحدة". وبقايا الاستبداد ملّة واحدة وإن اختلفت الألوان والمواقع

Jaket  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 10h 27m |           
شادة عليهم حاجة .؟



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