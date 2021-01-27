فيديو اليوم: "اعطيني تيليفوني"

شهد الاربعاء 27 جانفي، مجلس النواب مناوشة حادة بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف مخلوف.ورفض مخلوف قيام عبير موسي بتصويره في فيديو مباشر وقام بافتكاك هاتفها قبل ان تدخل عبير موسى في حالة هستيرية وهي تصرخ "اعطيني تيليفوني" قبل ان يعيد لها مخلوف هاتفها ....