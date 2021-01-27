   Om Kalthoum - هجرتك  

فيديو اليوم: "اعطيني تيليفوني"

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 15:36 قراءة: 0 د, 18 ث
شهد الاربعاء 27 جانفي، مجلس النواب مناوشة حادة بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي والناطق الرسمي باسم ائتلاف الكرامة سيف مخلوف.
ورفض مخلوف قيام عبير موسي بتصويره في فيديو مباشر وقام بافتكاك هاتفها قبل ان تدخل عبير موسى في حالة هستيرية وهي تصرخ "اعطيني تيليفوني" قبل ان يعيد لها مخلوف هاتفها ....





Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219450

Tresor  ()  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 18h 19m |           
إذا افتكَّ منها هاتفها وهي بصدد تسجيله بالفيديو أو اتخاذ صورة له بدون إذنه فهو على صواب
كان على النيابة العمومية أن تتدخل منذ أول مرَّة إقترفت فيها هاته الجريمة .

Observateur  (Canada)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 17h 38m |           
و الله راجل و تستاهل الزغراطة القعرة.عامل الشلايك بما يفهمون و إن شاء الله تكونلها درس في المستقبل

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 16h 28m |           
مخلوف طلعت بالحق مرخوف و تحصل في المنداف بسهولة

Abid_Tounsi  (United States)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 16h 09m |           
احذر استفزاز الزغراطة، فهي تريد أن تجرك إلى الخصام و لم لا إلى العنف المادي... فلا تكن فريسة سهلة سائغة



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