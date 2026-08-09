فعاليات ثقافية ومعارض في دار الثقافة ابن رشيق احتفالا بالعيد الوطني للمرأة

تحت شعار "الوطن امرأة والإبداع توقيعها"، وفي إطار الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق ل13 أوت من كل سنة، تنظم دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة تظاهرة ثقافية بعنوان "رائدات".وهذه التظاهر التي ستمتد على مدى يوم الخميس 13 أوت 2026، ستنطلق في الفترة الصباحية، مع ورشات في الفن التشكيلي لفائدة فنانات تونسيات، وذلك انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.وخلال الحصة المسائية التي تنطلق على الساعة السادسة، سيتم افتتاح معرض للفنانة التشكيلية هناء بوكثير بعنوان "على خطى الرائدات"، ويلي افتتاح المعرض قراءات شعرية وتكريمات لقامات نسائية تونسية مبدعة، وتتولى تقديم هذه الفقرة الشاعرة بسمة المرواني.وستشهد التظاهرة أيضا تكريم أمهات عدد من المتفوقين في البكالوريا (دورة 2026)، في حين تختتم الأمسية بعرض صوفي بعنوان "المحفوظية" تؤمنه جمعية تراثنا.