تواصل فتح باب الترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028

يتواصل فتح باب الترشح أمام الدول المتوسطية إلى غاية 31 أوت الجاري، للترشح لمبادرة العواصم المتوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028، التي ينظمها الاتحاد من أجل المتوسط، بالشراكة مع مؤسسة آنا ليند.وتهدف هذه المبادرة إلى اختيار مدينتين من ضفتين مختلفتين للبحر الأبيض المتوسط لتولي تنظيم برنامج ثقافي يمتد على مدار سنة 2028، بما يسهم في تعزيز الحوار بين الثقافات، ودعم الإدماج، وترسيخ التعاون الإقليمي في المنطقة الأورومتوسطية.ولنيل لقب "عاصمة متوسطية للثقافة والحوار لسنة 2028"، يتوجب على المدن الراغبة في المشاركة تقديم ملفات ترشحها عبر الإنترنت في أجل أقصاه 31 أوت الجاري.وبحسب ما جاء في بلاغ صادر عن المنظمين، فإن الدعوة مفتوحة أمام السلطات المحلية والإقليمية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط، لتقديم ترشحات مدنهم، وتشمل المبادرة مختلف المدن المتوسطية سواء كانت ساحلية أو تقع في المناطق الداخلية للبلدان الأعضاء.وتدعو المبادرة المدن الراغبة في الترشح إلى تقديم مقترحات مشاريع تجمع بين رؤية ثقافية محلية قوية وبُعد أورومتوسطي واضح، على أن تتولى المدن الفائزة تنفيذ البرنامج الثقافي بمشاركة المجتمع المدني والمؤسسات التربوية والفاعلين في المجال الثقافي.ومن المنتظر أن يتوج البرنامج باحتفال كبير بمناسبة يوم البحر الأبيض المتوسط، الموافق لـ 28 نوفمبر 2028. وستخضع ملفات الترشح للتقييم وفق مجموعة من المعايير، من أبرزها جودة البرنامج المقترح، والقيمة المضافة، ومدى انخراط المجتمع المدني، والقدرة على الحوكمة والإدارة، والاستدامة المالية، واستراتيجية الاتصال، والاعتبارات البيئية، إلى جانب آليات التعاون المقترحة بين المدينتين اللتين سيتم اختيارهما.ستتولى اللجنة الاستشارية المكونة من ممثلين عن أمانتي الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة آنا ليند، والجمعية الإقليمية والمحلية الأورومتوسطية تنسيق عملية التقييم.ومن خلال هذه المبادرة، يسعى الاتحاد من أجل المتوسط وشركاؤه إلى تعزيز دور الثقافة باعتبارها أداة للحوار والتقارب بين شعوب المنطقة، وإلى دعم التعاون بين المدن على ضفتي البحر الأبيض المتوسط.