ميسي يغيب عن إنتر ميامي في كأس الرابطتين بعد وفاة والده

غاب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي الأميركي في الخسارة أمام ضيفه مونتيري المكسيكي 1-2 اليوم الاحد في كأس الرابطتين لكرة القدم، بعد وفاة والده خورخي إثر صراع مع المرض.ووقف الفريقان دقيقة صمت قبل المباراة حدادا على خورخي الذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما في الأرجنتين.وقال إنتر ميامي في بيان "قلوبنا مع قائدنا ليو ومع عائلة ميسي بأكملها".وسجل لاعب الوسط الأرجنتيني رودريغو دي بول هدف التقدم لميامي في الدقيقة 32 وخلع قميصه الذي يحمل الرقم سبعة ليكشف عن قميص آخر يحمل الرقم 10 تحته، في لفتة دعم لميسي.وأدرك المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز التعادل في الدقيقة 47، قبل أن يسجل المهاجم الأوروغوياني دييغو روسي هدف الفوز للفريق المكسيكي في الدقيقة 90.وكان إنتر ميامي صاحب لقب البطولة الأمريكية قد فاز في مباراته الأولى في دور المجموعات من المسابقة التي تجمع سنويا أندية من البطولتين الأمريكية والمكسيكية، على أتلتيكو سان لويس 4-2، ويواجه ليون الأربعاء المقبل.