وزارة الاسرة تطلق الاثنين مبادرة وطنية لتوحيد مسار ريادة الاعمال النسائية من الفكرة الى ما بعد الانجاز

تُطلق وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، غدا الاثنين، بشكل متزامن في مختلف جهات البلاد "المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النّسائيّة من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز"، تحت شعار "من أجل ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة" وذلك لفائدة النساء والفتيات بكل الجهات بمناسبة الاحتفاء بالعيد الوطني للمرأة التونسيّة الموافق لـ13 أوت من كل سنة.وتشمل هذه المبادرة التي تنظمها المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والاسرة وبمشاركة من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية المتدخلة في منظومة ريادة الأعمال النسائيّة، تنظيم فضاءات متخصصة تقدم خدمات التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة والمساندة والتسويق، حسب بلاغ لوزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن على صفحتها على فيسبوك.وتهدف هذه المبادرة إلى ضمان مسار متكامل لمرافقة النساء والفتيات صاحبات الأفكار والمشاريع والراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز لتحقيق ريادة أعمال نسائيّة ناجحة ومستدامة وترمي بالأساس إلى توحيد جهود كافّة هياكل المساندة والمرافقة والتمويل ضمن مسار موحد في التعريف بمختلف البرامج لضمان تقريب المعلومة وتيسير نفاذ أكبر عدد من النساء والفتيات إليها بمختلف المعتمديات وولايات الجمهورية.يشار الى أن هذه المبادرة الوطنيّة ستمتدّ على مدار سنة كاملة انطلاقا من أوت الجاري إلى غاية أوت 2027 لتشمل كافة المعتمديات بمختلف الولايات.