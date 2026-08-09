المهدية: أكثر من 300 شاب يشاركون في حملة تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بالشابة

شارك أكثر من 300 شاب، الأحد، في حملة مواطنية تطوعية لتنظيف غابة الدويرة وشاطئ العالية بمعتمدية الشابة من ولاية المهدية.وقالت المختصة في البيئة والناشطة في المجتمع المدني الدكتورة أسماء حمزة، في تصريح لـ"وات"، أن درجة الإهمال وكمية النفايات "كانت كبيرة".وبينت أن الحملة، التي تندرج ضمن برنامج "المهدية نظيفة" بمشاركة عدد هام من الجمعيات، هدفها الأساسي "إيقاف هذا الإعتداء على الفضاءات الغابية والبحرية".وشددت على أن المشاركين رفعوا كميات كبيرة من الفضلات أهمها القوارير البلاستيكية والبلورية علاوة على الشباك والحبال الملقاة عشوائيا.ولفتت أسماء حمزة إلى أن الحملة كانت تشاركية بمساهمة السلطات المحلية والجهوية والمصطافين والمواطنين، وخلصت إلى "غياب الرقابة والسلوك العدائي للبيئة من قبل مرتادي الغابة".وأكدت، في ذات الصدد، أن غابة الدويرة، وهي غابة مزروعة وليست طبيعية، تعد ثروة بيئية وترفيهية هامة "قد نفقدها بسبب الإهمال".واقترحت المتحدثة إحداث جهاز رقابي دوري لمعاينة المخالفات وتركيز الحاويات وسط الغابة وبالمسالك الرئيسية المؤدية لها.وينتظر، بحسب ذات المصدر، أن يقوم المشاركون بعمليات فرز للنفايات المرفوعة بمكان الحملة مع وزنها ونقلها.وأبدت، في ذات الإطار، عزم المجتمع المدني مواصلة حملات النظافة، لا سيما المرتبطة بالبحر وبرمجة غابة الدويرة مرة ثانية خلال فصل الشتاء للوقوف على مدى تأثير رسائل التوعية والتحسيس ومدى تدخل السلطات المعنية في هذا المجال.