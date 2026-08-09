الالعاب المتوسطية (تارانتو 2026): قائمة الرياضيين التونسيين في اختصاصات التنس وكرة الطولة والبادل

يمثل الثنائي محمد عزيز الواقع واسكندر المنصوري التنس التونسي خلال الدورة العشرين من الالعاب المتوسطية "تارانتو 2026".وسيشارك الواقع والمنصوري خلال الالعاب التي ستقام بالمدينة الايطالية في الفترة المتراوحة بين 21 اوت الجاري و3 سبتمبر القادم في مسابقتي الفردي والزوجي.كما ستكون تونس ممثلة في الألعاب ذاتها بعنصرين اثنين ايضا في اختصاص كرة الطاولة، ويتعلق الامر بكل من وسيم الصيد وآلاء السعيدي.وخلال الموعد المتوسطي المرتقب، سيخوض كل من الصيد، صاحب ذهبية فردي 19 سنة في بطولة افريقيا للشباب، والسعيدي، المتوجة بذهبية فردي 15 سنة في كأس افريقيا للشباب، المقامتين مؤخرا بالعاصمة الغانية آكرا، في مسابقتي الفردي والزوجي مختلط.من جهة أخرى، تتألف البعثة التونسية في اختصاص البادل من الرباعي نور العلاني ودرة الشملي ومهدي اللومي ومحمد عزيز الهلالي.