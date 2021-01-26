   Farid - اسمع لمّا أقلك  

رفيق عبد السلام: انتقلنا من مرحلة التهريج في البرلمان إلى التهريج في قرطاج

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 08:22 قراءة: 0 د, 20 ث
انتقد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام حضور النائبة سامية عبّو في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين 25 جانفي 2021
واصفا إياه بالانتقال من ''مرحلة التهريج والصراخ في البرلمان، الى التهريج والصراخ في قرطاج''..

ونشر عبد السلام في هذا الخصوص تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بحضور سامية عبّو البلاد وصلت الى مرحلة العبث المعتمد بمؤسسات الدولة.

https://www.facebook.com/Dr.Rafik.Abdessalem/posts/3901958673188394



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219355

Fenac  (Tunisia)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 10h 20m |           
ليس تهريج تصحيح مسار

RIADH  (France)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 10h 08m |           
Elle est la responsable des relations entre la présidence et le parlement, sa présence n'est pas une innovation, par contre faire transiter un 1M de dinar provenant du gouvernement chinois par un compte perso ça c’était nouveau, d’ailleurs c'est pour ça sidi chaikh ne te fait plus confiance et t'aura aucun poste ministériel.

Weldelcorniche  ()  |Mardi 26 Janvier 2021 à 09h 52m |           

Et on dit quoi pour l'adultère au Hilton Si Bouchlaka



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