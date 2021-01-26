رفيق عبد السلام: انتقلنا من مرحلة التهريج في البرلمان إلى التهريج في قرطاج

انتقد القيادي في حركة النهضة رفيق عبد السلام حضور النائبة سامية عبّو في اجتماع مجلس الأمن القومي يوم الاثنين 25 جانفي 2021واصفا إياه بالانتقال من ''مرحلة التهريج والصراخ في البرلمان، الى التهريج والصراخ في قرطاج''..ونشر عبد السلام في هذا الخصوص تدوينة على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي قال فيها إنه بحضور سامية عبّو البلاد وصلت الى مرحلة العبث المعتمد بمؤسسات الدولة.https://www.facebook.com/Dr.Rafik.Abdessalem/posts/3901958673188394