ناجي جلول: من يريد رؤية السياسي الفاشل ينظر إلى راشد الغنوشي

حمل الاثنين 25 جانفي ، ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني حركة النهضة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.
وقال ناجي جلول في حوار على قناة التاسعة " في مخيال الشباب صورة السياسي الفاشل يختزلها راشد الغنوشي وعليه أن يغادر الحياة السياسية"، مضيفا " النهضة تلميذ متوسط في شعبة البهايم".
وتابع ناجي جلول " إن شاء الله لا يحدث ما لا يحمد عقباه".
وقال ناجي جلول في حوار على قناة التاسعة " في مخيال الشباب صورة السياسي الفاشل يختزلها راشد الغنوشي وعليه أن يغادر الحياة السياسية"، مضيفا " النهضة تلميذ متوسط في شعبة البهايم".
وتابع ناجي جلول " إن شاء الله لا يحدث ما لا يحمد عقباه".
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