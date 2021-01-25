ناجي جلول: من يريد رؤية السياسي الفاشل ينظر إلى راشد الغنوشي

حمل الاثنين 25 جانفي ، ناجي جلول رئيس حزب الائتلاف الوطني حركة النهضة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي.وقال ناجي جلول في حوار على قناة التاسعة " في مخيال الشباب صورة السياسي الفاشل يختزلها راشد الغنوشي وعليه أن يغادر الحياة السياسية"، مضيفا " النهضة تلميذ متوسط في شعبة البهايم".وتابع ناجي جلول " إن شاء الله لا يحدث ما لا يحمد عقباه".