التحوير الوزاري والأزمة الاقتصادية من أبرز ملفات لقاء المشيشي بوفد من ائتلاف الكرامة‎

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 22:19 قراءة: 0 د, 18 ث
باب نات - كشف رئيس ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان وفدا من ائتلاف الكرامة التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي.

واكد مخلوف أن ملف التحوير الوزاري والأزمة الاقتصادية من أبرز الملفات المطروحة مع المشيشي. وأن اللقاء تناول أيضا سبل تظافر الجهود بين الحكومة و كتلة ائتلاف الكرامة حتى وهي معارضة من اجل خدمة البلاد و العباد.




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