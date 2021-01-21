تونس تدين الهجومين الإرهابيين اللذين استهدفا اليوم العاصمة العراقية بغداد،

باب نات -

أدانت تونس بأشد العبارات الهجومين الإرهابيين الغادرين اللذين استهدفا اليوم الخميس 21 جانفي 2021 ، منطقة الباب الشرقي بالعاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى وقوع عدد كبير من الضحايا الأبرياء بين قتلى وجرحى.وأعربت تونس في بيان للخارجية عن تضامنها مع الأشقاء في العراق حكومة وشعبا وتتقدم بخالص عبارات التعازي والمواساة إلى أهالي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة وقوفها إلى جانب دولة العراق الشقيقة في حربها ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف العنيف.وكان انتحاريان فجرا نفسيهما بالسوق الشعبي "ساحة الطيران" في ببغداد، اليوم؛ ما أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 110 آخرين، وفق حصيلة غير نهائية.