   Hezb Latif - ابتهالات  

الخميري للرحوي: أنت أكبر جبان وزعيم الجبناء

Publié le Mardi 19 Janvier 2021 - 13:03 قراءة: 0 د, 32 ث
نشبت مناوشة حادة الثلاثاء 19 جانفي بين رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والنائب عن حزب الوطد المنجي الرحوي خلال الجلسة العامة بمجلس الشعب.

و توجه النائب منجي الرحوي خلال الجلسة بانتقادات واتهامات حادة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودخل اكثر من مرة في مناوشة مع عدد من نواب حركة النهضة خاصة عند تأكيده ان المحتجين يرفعون شعار ” يا غنوشي يا سفاح".
وردّ عماد الخميري على منجي الرحوي ب القول ” سي منجي الرحوي أنت أكبر جبان وزعيم الجبناء".

وقد طالب رئيس الجلسة طارق الفتيتي من النائب عماد الخميري سحب كلمته قبل ان يعلن عن رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 218983

Observo  (United States)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 16h 00m |           
@RESA67

La réalité est beaucoup plus complexe que la simplicité de votre analyze. Une simple constatation objective qui n'a rien à voir avec l’affiliation politique montre que c'est plus tôt les anti-Nahda qui sont en état de rage constant: ils insultent, accusent, bloquent, dérogent du bon sens chaque jour. Seule la malhonnêteté empêche de voire les choses telle qu'elles le sont. Et les malhonnêtes ces jours ci on en manque pas!

"Al Dhoubab al banafsaji"

Mnasser57  (Austria)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 13h 40m |           
والرحوي هو كذلك فعلا اكبر صهيوني تونسي واكبر يساري استئصالي

RESA67  (France)  |Mardi 19 Janvier 2021 à 13h 34m |           
Ennahdha sent le vent tourner et ses membres deviennent de plus en plus nerveux et utilisent les insultes comme système de défense. Je ne parle même pas du dhoubab lazrag qui guette sur Babnet



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 19 جانفي 2021 | 6 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:03 17:33 15:11 12:37 07:30 05:59
15°
 15° % 41 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
15°-819°-817°-1019°-1016°-12
  • Avoirs en devises
    22876,4

  • (18 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30200 DT        1$ =2,72222 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 jan)   2049,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة