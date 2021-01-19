الخميري للرحوي: أنت أكبر جبان وزعيم الجبناء

نشبت مناوشة حادة الثلاثاء 19 جانفي بين رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري والنائب عن حزب الوطد المنجي الرحوي خلال الجلسة العامة بمجلس الشعب.و توجه النائب منجي الرحوي خلال الجلسة بانتقادات واتهامات حادة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي ودخل اكثر من مرة في مناوشة مع عدد من نواب حركة النهضة خاصة عند تأكيده ان المحتجين يرفعون شعار ” يا غنوشي يا سفاح".وردّ عماد الخميري على منجي الرحوي ب القول ” سي منجي الرحوي أنت أكبر جبان وزعيم الجبناء".وقد طالب رئيس الجلسة طارق الفتيتي من النائب عماد الخميري سحب كلمته قبل ان يعلن عن رفع الجلسة لمدة 10 دقائق.