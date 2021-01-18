   Med Abdou - شبيه الريح  

سنية الدهماني: "عبير موسي شربت مخ محمد عبو

Publié le Lundi 18 Janvier 2021 - 09:10 قراءة: 0 د, 39 ث
علقت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم اليوم الإثنين 18 جانفي، على تصريح محمد عبو الأمين العام المستقيل من التيار الديمقراطي، لقناة التاسعة الذي تحدث من خلاله عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وشكره مساندتها لزوجنه سامية عبو خلال اضراب الجوع الذي قامت به.

وقالت سنية الدهماني صحيح أن السياسة مراجعات وأعداء الأمس يستطيعون أن يكونوا أصدقاء اليوم وعبير موسي تستطيع اغتنام الفرص بشكل جيد، لكنها في المقابل عبرت عن استغرابها من تصريح محمد عبو الذي سلط عليه النظام السابق مظالم كبيرة.
وجاء على لسانها : " انت اليوم فيما يتعلق بالإسلاميين والنهضة ما عندكش معطيات فيما يتعلق بالإسلاميين قال جرائم ترتقي الى عقوبة الإعدام وفيما يتعلق بتمويلات عبير قال ما نحكمش، الانطباع انو عبير شربت مخ محمد".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 218887

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 18 Janvier 2021 à 09h 30m |           
فاتك القطار ويا فاشل



لمحة عن وزراء حكومة المشيشي

En continu

Toutes les news

الاثنين 18 جانفي 2021 | 5 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:02 17:32 15:10 12:37 07:30 05:59
12°
 15° % 66 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
15°-915°-719°-818°-1020°-11
  • Avoirs en devises
    22816,8

  • (15 jan)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 jan)   2497,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة