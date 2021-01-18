سنية الدهماني: "عبير موسي شربت مخ محمد عبو

علقت سنية الدهماني الكرونيكوز في برنامج "راف ماغ" على راديو إي أف أم اليوم الإثنين 18 جانفي، على تصريح محمد عبو الأمين العام المستقيل من التيار الديمقراطي، لقناة التاسعة الذي تحدث من خلاله عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر وشكره مساندتها لزوجنه سامية عبو خلال اضراب الجوع الذي قامت به.وقالت سنية الدهماني صحيح أن السياسة مراجعات وأعداء الأمس يستطيعون أن يكونوا أصدقاء اليوم وعبير موسي تستطيع اغتنام الفرص بشكل جيد، لكنها في المقابل عبرت عن استغرابها من تصريح محمد عبو الذي سلط عليه النظام السابق مظالم كبيرة.وجاء على لسانها : " انت اليوم فيما يتعلق بالإسلاميين والنهضة ما عندكش معطيات فيما يتعلق بالإسلاميين قال جرائم ترتقي الى عقوبة الإعدام وفيما يتعلق بتمويلات عبير قال ما نحكمش، الانطباع انو عبير شربت مخ محمد".