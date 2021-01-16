ائتلاف الكرامة يندّد ببيان "العار" واعتداءات "بعض السفلة من نوائب التيار"

ويُعلن مقاطعة جلسة 19 جانفي

وتعليق مشاركته في أشغال مكتب البرلمان

أصدر السبت 16 جانفي، ائتلاف الكرامة بيانا ندّد فيه ببيان رئيس مجلس النواب الذي أدان فيه ما وصفه العنف المادي الصادر عن بعض نواب ائتلاف الكرامة.ووصف ائتلاف الكرامة بيان رئيس مجلس النواب "ببيان العار الذي تضمّن زورا بيّنا وتحيّزا فاضحا ورضوخا مخزيا لابتزاز وهمجيّة المدعوّة سامية عبّو وبقيّة قطّاع الطّرق السّياسيّة من نوّاب حزبها المتهالك".كما ندد بما وصفه تجاهل رئيس المجلس لتقرير لجنة التّحقيق التي عيّنها هو بنفسه ولم يُدْعَ ائتلاف الكرامة للمشاركة فيها ولا في أشغالها، والتي، رغم ذلك، وثّقت ما تعرّضنا له من اعتداءات خسيسة وجبانة في أشخاصنا وفي آبائنا وأمّهاتنا وفي ذممنا من بعض السّفلة من نوائب التّيّار".وأعلن ائتلاف الكرامة أنه في حلّ من أيّ تنسيق برلمانيّ أو سياسيّ داخل مجلس النّوّاب أو خارجه، إلى حين صدور بيان مماثل عن رئاسة المجلس يدين الاعتداءات اللّفظيّة الموثّقة بالصّوت والصّورة، الصّادرة عن النّائبين أنور بالشّاهد ومنيرة العيّاري ضدّ نوّاب ائتلاف الكرامة.كما اعلن تعليق مشاركته في أشغال مكتب المجلس وخليّة الأزمة وندوة الرّؤساء، ومقاطعتنا لأشغال الجلسة العامّة المقرّرة بتاريخ 19 جانفي 2021.