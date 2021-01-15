في البرلمان " لحمت بين عبير موسي ومبروك كورشيد"

بعد الاعتداء اللفظي لرئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على نائبة رئيس البرلمان سميرة الشواشي جاء الدور على النائب مبروك كورشيد.وهذه المرة شهد البرلمان مشادة كلامية بين موسي والنائب مبروك كورشيد وفق فيديو نشره النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي.وظهر مبروك كورشيد في قمة الغضب وهو يتهم موسي بالركوب على الأحداث والعمل على اشاعة الفوضى لأغراض سياسية.بدورها قامت عبير موسى باستخدام هاتفها في محاولة للتشهير بالنائب كورشيد على طريقتها المعتادة.المضحك في الفيديو أن سبب الخصومة بين عبير وكورشيد هو من يكره أكثر "الخوانجية" حسب تعبيرهم.