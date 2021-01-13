   Warda - أكذب عليك  

شركة نقل تونس تعلن عن تعديل برمجة سفراتها على مختلف شبكات خطوطها من 14 الى غاية 17 جانفي

Publié le Mercredi 13 Janvier 2021 - 18:24 قراءة: 0 د, 46 ث
تبعا للإجراءات التي تمّ إقرارها خلال المجلس الوزاري يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 والمتمثلة بالأساس في إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان من الرابعة مساء إلى السادسة صباحا و عملا بما جاء في بلاغ وزارة النقل و اللوجستيك الصادر اليوم ، تعلم شركة النقل بتونس عن تعديل برمجة سفراتها على مختلف شبكات خطوطها (مترو وحافلة وخط ت.ح.م) خلال الفترة الممتدّة من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021 وذلك على النحو التالي :

السفرات الصباحية الأولى :
الساعة السادسة و النصف بكافة خطوط شبكة الحافلات و الشبكة الحديدية

السفرات المسائية الأخيرة من تونس في اتجاه الأحواز :

*شبكة الحافلات
- الخطوط البعيدة : الساعة الثانية بعد الزوال
- الخطوط القصيرة : الساعة الثانية و نصف بعد الزوال
*شبكة المترو الخفيف : الساعة الثالثة بعد الزوال
*الخط ت.ح.م : الساعة الثالثة بعد الزوال
هذا وتدعو الـشركة كافة الحرفاء إلى الإلــتزام بإرتداء الكمامات بكافة المحطات و وسائل النقل و تجنّب التنقل إلاّ للضرورة القصوى.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 218634



En continu

Toutes les news

الأربعاء 13 جانفي 2021 | 29 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:58 17:27 15:05 12:35 07:32 06:00
13°
 15° % 76 :الرطــوبة
تونــس 11°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-1116°-1215°-1214°-1013°-9
  • Avoirs en devises
    23173,3

  • (13 jan)
  • Jours d'importation
    162
  •              1 € = 3,30182 DT        1$ =2,71772 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 jan)   3001,9 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة