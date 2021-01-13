شركة نقل تونس تعلن عن تعديل برمجة سفراتها على مختلف شبكات خطوطها من 14 الى غاية 17 جانفي

تبعا للإجراءات التي تمّ إقرارها خلال المجلس الوزاري يوم الثلاثاء 12 جانفي 2021 والمتمثلة بالأساس في إقرار الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان من الرابعة مساء إلى السادسة صباحا و عملا بما جاء في بلاغ وزارة النقل و اللوجستيك الصادر اليوم ، تعلم شركة النقل بتونس عن تعديل برمجة سفراتها على مختلف شبكات خطوطها (مترو وحافلة وخط ت.ح.م) خلال الفترة الممتدّة من يوم الخميس 14 جانفي إلى غاية يوم الأحد 17 جانفي 2021 وذلك على النحو التالي :الساعة السادسة و النصف بكافة خطوط شبكة الحافلات و الشبكة الحديديةالسفرات المسائية الأخيرة من تونس في اتجاه الأحواز :- الخطوط البعيدة : الساعة الثانية بعد الزوال- الخطوط القصيرة : الساعة الثانية و نصف بعد الزوال*شبكة المترو الخفيف : الساعة الثالثة بعد الزوال*الخط ت.ح.م : الساعة الثالثة بعد الزوالهذا وتدعو الـشركة كافة الحرفاء إلى الإلــتزام بإرتداء الكمامات بكافة المحطات و وسائل النقل و تجنّب التنقل إلاّ للضرورة القصوى.