الداخلية: القبض على شخص وحجز 187 صفيحة زطلة

باب نات -

تمكنت يوم 11 جانفي 2020 الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة من إلقاء القبض على شخص (29 سنة) وحجزت لديه صفيحة من مخدر القنب الهندي كانت مخفية بإحكام داخل ثيابه ومبلغ مالي قدره 150 دينار وورقة نقدية من فئة 10 أورو.ووفق بلاغ الداخلية, اعترف أنه يتحوز على كمية أخرى من المخدر المذكور في كوخ بجانب مقر سكناه وبعد استشارة النيابة العمومية داهمت دورية تابعة لذات الفرقة الكوخ وحجزت 186 صفيحة من نفس المخدر تزن حوالي 18 كلغ و700 غرام لتبلغ الكمية المحجوزة 187 صفيحة.وبمزيد تعميق التحريات معه إعترف انه عثر على كمية المخدرات المحجوزة على شاطئى البحر.بمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.