   Om Kalthoum - رٌقّ الحبيب  

في البحر الأزرق جريمة قتل بشعة ضحيتها شاب... التفاصيل ..

Publié le Vendredi 08 Janvier 2021 - 21:18 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - تمكن مساء الجمعة اعوان منطقة الامن الوطني بالمرسى من الاطاحة بشخص قتل شاب بسكين كبير الحجم حيث طعنه على مستوى القلب ولاذ بالفرار ...

واعترف القاتل انه ارتكب جريمته أثر خلاف مع الضحية بجهة البحر الأزرق وانه عاد الى منزله ثم تسلح بسكين كبير الحجم وطارد الضحية ثم ازهق له روحه بتلك السكين...


وقد حل حاكم التحقيق بالمحكمة الابتداىية بتونس لمعاينة الجثة ثم اذن برفعها لمصالح الطب الشرعي لتشريحها وتحديد اسباب الوفاة بدقة في حين تم فتح بحث مع الجاني من اجل نعمة القتل العمد.....

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