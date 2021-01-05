باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان توفير اللقاح ضد فيروس كورونا يجب ان يحظى بالأولوية لدى الدولة و اقترح تعيين شخصية علمية للاشراف على هذا العمل لجلب اللقاح في اسرع وقت و تنظيم عملية التطعيم ،، و اضاف ان انتشار حالات العدوى لا يمكن السيطرة عليها الا بالتلقيح مثلما تفعل اليوم اوروبا و الولايات المتحدة لتعود الحياة الى طبيعتها و اعتبر جلب اللقاح في ماي كارثة على التونسيين .
بولبابه سالم لقناة نسمة: توفير اللقاح في أقرب وقت يجب ان يكون أولوية الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا
En continu
.
الثلاثاء 05 جانفي 2021 | 21 جمادي الأول 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:51
|17:19
|14:59
|12:32
|07:32
|06:00
|
11°
|15°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|7°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|15°-7
|17°-8
|21°-10
|19°-12
|26°-15
- Avoirs en devises
22945,2
(4 jan)
- Jours d'importation
160
- 1 € = 3,32555 DT 1$ =2,70466 DT
- Solde Compte du Trésor (4 jan) 3234,1 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 583 428) وزارة الصحة: 62 وفاة و 1252 إص
(250 640) نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع ا
(205 820) فرنسا: تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس
(107 312) كورونا: حصيلة قياسية في الولايات ا
( 69 942) عالميا.. إصابات كورونا تتخطى 86 مل
( 56 369) كورونا.. 6 وفيات بالجزائر وواحدة
( 42 854) تجاوزت 39 ألفا.. أعلى حصيلة إصابا
( 38 605) محمد العفاس يقبل اعتذار جودة ناجح
( 36 196) الصراع يحتدم على أبواب الجزائر..!
( 36 152) كورونا.. 53 وفاة في المغرب و16 بال
( 35 444) وفاة زوجة مهدي بن غربية
( 34 109) نسرين بن علي تتفاعل مع خبر زواج وا
( 30 864) هكذا ردّ المشيشي على سؤال صحيفة "ل
( 30 665) الداخلية: كاميرا المراقبة أثبتت أن
( 30 015) الحوار الوطني.. إجماع على عبير وخ
( 28 971) نوفل الورتاني يعتذر عن فقرة تحوي ا
( 28 920) سالم لبيض يرد على العفاس :" لعنة ا
( 26 365) فضحهم ولد أمو! اليوم ثار المجلس و
( 26 097) محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقي
( 25 559) موكب وزير الداخلية يتعرض لحادث مرو
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 218130