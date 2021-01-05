بولبابه سالم لقناة نسمة: توفير اللقاح في أقرب وقت يجب ان يكون أولوية الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان توفير اللقاح ضد فيروس كورونا يجب ان يحظى بالأولوية لدى الدولة و اقترح تعيين شخصية علمية للاشراف على هذا العمل لجلب اللقاح في اسرع وقت و تنظيم عملية التطعيم ،، و اضاف ان انتشار حالات العدوى لا يمكن السيطرة عليها الا بالتلقيح مثلما تفعل اليوم اوروبا و الولايات المتحدة لتعود الحياة الى طبيعتها و اعتبر جلب اللقاح في ماي كارثة على التونسيين .