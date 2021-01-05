   Abdelwahab - الكرنك  

بولبابه سالم لقناة نسمة: توفير اللقاح في أقرب وقت يجب ان يكون أولوية الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Publié le Mardi 05 Janvier 2021 - 11:15 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم في برنامج هات الصحيح على قناة نسمة ان توفير اللقاح ضد فيروس كورونا يجب ان يحظى بالأولوية لدى الدولة و اقترح تعيين شخصية علمية للاشراف على هذا العمل لجلب اللقاح في اسرع وقت و تنظيم عملية التطعيم ،، و اضاف ان انتشار حالات العدوى لا يمكن السيطرة عليها الا بالتلقيح مثلما تفعل اليوم اوروبا و الولايات المتحدة لتعود الحياة الى طبيعتها و اعتبر جلب اللقاح في ماي كارثة على التونسيين .




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