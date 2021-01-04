مراد الزغيدي: خطاب قيس سعيد في راس السنة متع كبّان سعد موش تهنئة

علّق الاعلامي مراد الزغيدي على راديو إي أف أم، على خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة حلول رأس السنة الإدارية.وقال الزغيدي "كان خطاب متاع كبان سعد للعام وللعالم والطبقة السياسية الحالية والسابقة مش تهنئة".واعتبر مراد الزغيدي أن الخطاب كان بعيد البعد عن كل ما هو متعارف عنه في العالم حتى في وضعيات اقتصادية وسياسية صعبة.وبين الزغيدي أن الخطاب في الأعياد لا بد أن يكون فيه 50 بالمائة رسالة أمل وطمأنة.