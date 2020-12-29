   Abdelhalim Hafed - فاتت جنبنا  

مستشار بايدن للأمن القومي ينتقد الحكم الصادر بحق لجين الهذلول: سنقف ضد خروقات حقوق الإنسان في كل مكان

Publié le Mardi 29 Decembre 2020 - 08:01 قراءة: 0 د, 27 ث
وكالات - انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، الإثنين، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول واصفا إياه بـ"غير العادل والمزعج".

ونشر سوليفان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "الحكم الصادر بحق لجين الهذلول من جانب السعودية لأنها ببساطة مارست حقوقها الكونية غير عادل ومزعج".





وعلقت شقيقة لجين، لينا الهذلول، على تغريدة سوليفان قائلة: "شكرا جزيلا على دعمك"، حسب قولها.

وكان قد حكم القضاء السعودي على الناشطة الحقوقية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217768



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 | 14 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:46 17:14 14:54 12:29 07:31 05:59
11°
 19° % 53 :الرطــوبة
تونــس 10°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1015°-914°-815°-814°-8
  • Avoirs en devises
    22943,1

  • (28 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30364 DT        1$ =2,71088 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 dec)   2555,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة