مستشار بايدن للأمن القومي ينتقد الحكم الصادر بحق لجين الهذلول: سنقف ضد خروقات حقوق الإنسان في كل مكان

وكالات -

انتقد مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، الإثنين، الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية لجين الهذلول واصفا إياه بـ"غير العادل والمزعج".ونشر سوليفان تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، قال فيها: "الحكم الصادر بحق لجين الهذلول من جانب السعودية لأنها ببساطة مارست حقوقها الكونية غير عادل ومزعج".وعلقت شقيقة لجين، لينا الهذلول، على تغريدة سوليفان قائلة: "شكرا جزيلا على دعمك"، حسب قولها.وكان قد حكم القضاء السعودي على الناشطة الحقوقية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر مع وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة.