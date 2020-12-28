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قرطاج: إلقاء القبض على شخص مفتش عنه ومحلّ حكم يقضي بسجنه لمدّة 10 سنوات مع النفاذ العاجل

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 10:36 قراءة: 0 د, 18 ث
تمكّنت يوم 27 ديسمبر 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالمرسى من إلقاء القبض على شخص (57 سنة قاطن الجهة) مفتشٌ لفائدة المحكمة الإبتدائيّة بتونس من أجل تورّطه في قضيّة عدليّة موضوعها "السّرقة"، كما أنه محلّ حكم يقضي بسجنه لمدّة 10 سنوات مع النفاذ العاجل.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس 01، أذنت بالإحتفاظ به وإحالته على مصدر التفتيش.

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