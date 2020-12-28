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سنية بالشيخ تقرر رفع قضية بأطراف تسعى لتشويهها

Publié le Lundi 28 Decembre 2020 - 10:03 قراءة: 0 د, 58 ث
قالت وزيرة الصحة السابقة سنية بالشيخ في تدوينة عبر صفحتها على الفايسبوك أنها تتعرض لحملة تشويه من قبل من وصفتهم بضعاف النفوس.
وأوضحت أنها تتعرض للتهجم الشخصي بسبب توليها وزارة الصحة فترة معينة.

وكتبت في صفحتها على الفايسبوك التدوينة التالية:

"تتداول بعض الصفحات تشويهات و اتهامات مغلوطة ومبتذلة تطال سمعتي وشخصي خلال فترة توليّ وزارتي الصحة والرياضة، ومن المؤسف حقا أن تصبح هذه الممارسات أمرا "عاديا" في مناخ عام من الانحدار الأخلاقي و السياسي بلغ حدود هتك للأعراض من بعض الأطراف المعروفة التي تقوم بتوظيف و تجنيد ضعاف النفوس و العقول لمزيد تعفين الوضع المتعفن أصلا...
لست في موضع الدفاع عن النفس و لا في موضع تبرير ، لأنني أعتبر ما يتم تداوله من باب توظيف من يعلمون جيدا أن نهايتهم السياسية باتت وشيكة لبعض الباحثين عن الشهرة المرضية والإثارة الرخيصة...
وإن رفضت في السابق، وفي أكثر من مناسبة اللجوء الى القضاء ، فإنني أتمسك هذه المرة بحقي في تتبع من أساء الى شخصي و كال لي من الاتهامات بما لا علاقة لي به و كل من روّج له و كل من سيكشف عنه البحث ، ليس فقط حماية لشخصي، ولكن أيضا للحفاظ على الديمقراطية الناشئة التي نحن بصدد بناءها ."


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217712

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 28 Decembre 2020 à 11h 05m |           
القضاء، القضاء، القضاء... سنرى هل سترفعي قضية؟؟؟
من تتّهمكي قدمت ملفات لرآسة الجمهورية ول لجنة مكافحة الفساد. و أنت مذا قدمتي لحد الآن؟ بلا بلا بلا، على الفيس بوك؟
اذا لديك مثقال خردل من الحق والحقية تواجهي بها من تتّهمكِ، فقدّمها وجاوب اعلاميا، نقطة بنقطة على ما تُتَّهمي به، واحلف بيمين الله على المصحف الشّريف: الشّاكي عليه الحجّة والمتّهم عليه باليمين
هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين



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