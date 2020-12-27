   Om Kalthoum - انت عمري  

الغنوشي في زيارة لواشنطن بدعوة من رئيسة الكنغرس نانسي بيلوسي

Publié le Dimanche 27 Decembre 2020 - 19:19 قراءة: 0 د, 20 ث
أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيكون في زيارة لواشنطن في النصف الأول من شهر جانفي بدعوة من رئيسة الكنغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، موضحا في تدوينة على صفحته على فايسبوك أن الدعوة تمت قبل الانتخابات الأمريكية ولا علاقة لها بمراسم تنصيب بايدن.

وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتداول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 217694



En continu

Toutes les news
.

الأحد 27 ديسمبر 2020 | 12 جمادي الأول 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:12 14:52 12:28 07:31 05:58
10°
 14° % 71 :الرطــوبة
تونــس
5.1 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
14°-917°-717°-1015°-1014°-8
  • Avoirs en devises
    22941,3

  • (25 dec)
  • Jours d'importation
    160
  •              1 € = 3,30869 DT        1$ =2,71706 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25 dec)   2650,8 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة