الغنوشي في زيارة لواشنطن بدعوة من رئيسة الكنغرس نانسي بيلوسي

أكد رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي سيكون في زيارة لواشنطن في النصف الأول من شهر جانفي بدعوة من رئيسة الكنغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، موضحا في تدوينة على صفحته على فايسبوك أن الدعوة تمت قبل الانتخابات الأمريكية ولا علاقة لها بمراسم تنصيب بايدن.وأضاف أن هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وتداول القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.