وديع الجريء: ترشح منتخب الاواسط الى النهائيات الافريقية سيتلوه التقييم والإصلاح لما فيه خير لهذا الجيل

قال وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في" تدوينة" له مساء اليوم بعد ترشح المنتخب التونسي للاواسط الى نهائيات كاس امم افريقيا ( موريتانيا 2021 ) ان الجامعة ستوفر كل الظروف اللازمة للمنتخب حتي يكون قادرا على رفع التحدي في النهائيّات الافريقية ويحقق أفضل نتيجة ممكنة.وافاد "ان الترشح سيتلوه التقييم والإصلاح لما فيه خير لهذا الجيل".واضاف ان " ترشح المنتخب اليوم سيدفعنا إلى مزيد العمل لتدارك النقائص التي ظهرت في هذه الدورة وسنواصل توفير أفضل الظروف للمنتخب .ويذكر ان المنتخب التونسي للاواسط تمكن اليوم من الترشح لنهائيات كأس إفريقيا وهو أول ترشح له في تاريخ المسابقة في نظامها الجديد وذلك بمعية منتخب المغرب وجمع المنتخب التونسي للاواسط في نهاية البطولة الترشيحية خمس نقاط من فوز على منتخب ليبيا 1-0 وتعادل مع منتخبي الجزائر1-1 و المغرب صفر - صفر.