وديع الجريء: ترشح منتخب الاواسط الى النهائيات الافريقية سيتلوه التقييم والإصلاح لما فيه خير لهذا الجيل

وات - قال وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في" تدوينة" له مساء اليوم بعد ترشح المنتخب التونسي للاواسط الى نهائيات كاس امم افريقيا ( موريتانيا 2021 ) ان الجامعة ستوفر كل الظروف اللازمة للمنتخب حتي يكون قادرا على رفع التحدي في النهائيّات الافريقية ويحقق أفضل نتيجة ممكنة.
وافاد "ان الترشح سيتلوه التقييم والإصلاح لما فيه خير لهذا الجيل".
واضاف ان " ترشح المنتخب اليوم سيدفعنا إلى مزيد العمل لتدارك النقائص التي ظهرت في هذه الدورة وسنواصل توفير أفضل الظروف للمنتخب .
ويذكر ان المنتخب التونسي للاواسط تمكن اليوم من الترشح لنهائيات كأس إفريقيا وهو أول ترشح له في تاريخ المسابقة في نظامها الجديد وذلك بمعية منتخب المغرب وجمع المنتخب التونسي للاواسط في نهاية البطولة الترشيحية خمس نقاط من فوز على منتخب ليبيا 1-0 وتعادل مع منتخبي الجزائر1-1 و المغرب صفر - صفر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وافاد "ان الترشح سيتلوه التقييم والإصلاح لما فيه خير لهذا الجيل".
واضاف ان " ترشح المنتخب اليوم سيدفعنا إلى مزيد العمل لتدارك النقائص التي ظهرت في هذه الدورة وسنواصل توفير أفضل الظروف للمنتخب .
ويذكر ان المنتخب التونسي للاواسط تمكن اليوم من الترشح لنهائيات كأس إفريقيا وهو أول ترشح له في تاريخ المسابقة في نظامها الجديد وذلك بمعية منتخب المغرب وجمع المنتخب التونسي للاواسط في نهاية البطولة الترشيحية خمس نقاط من فوز على منتخب ليبيا 1-0 وتعادل مع منتخبي الجزائر1-1 و المغرب صفر - صفر.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217692