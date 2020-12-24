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جيش البحر يحجز مركبي صيد مصريين

Publié le Jeudi 24 Decembre 2020 - 19:42 قراءة: 0 د, 23 ث
في إطار مساهمة وزارة الدفاع الوطني في حماية الثروات السمكية ومقاومة الصيد العشوائي من قبل مراكب الصيد الأجنبية عرض السواحل التونسية، قامت خافرتان لأعالي البحار ومروحية عسكرية، فجر اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 من تحويل وجهة مركبي صيد بالجرّ مصريين وعلى متنهما 28 بحارا مصريا كانا بحالة صيد غير قانونية بمنطقة الصيد الخاصة التونسية شرق جزيرة قرقنة.

وقد تمكنت فرقة التدخل البحري من السيطرة على المركبين والتوجه بهما إلى القاعدة البحرية الرئيسية بصفاقس لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهما.




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