الكشف عن159 مصاب: حصيلة ثلاثة أيام من التقصي السريع والمجاني ضد فيروس كورونا ببلدية تونس

باب نات - أفضت الحملة الاستثنائية للتقصي ضد فيروس كورونا بتونس العاصمة التي نظمتها بلدية تونس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بتونس ومخبر OPALIA RECORDATI إلى الكشف عن 159 مصابا بفيروس كورونا من جملة 830 تحليل سريع تم القيام بهم على مدى ثلاثة أيام.
وأكدت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة أن المصالح البلدية تقوم بتنفيذ إستراتيجية جديدة في التعامل مع الوضع الوبائي بالتقصي النشيط ومزيد إحكام تطبيق الإجراءات الحكومية وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
من جهتها بينت نفيسة صغير مديرة الصحة الوقائية بالنيابة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس أن مجابهة إنتشار وباء كورونا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف.
وقد شارك في هذه الحملة عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وقد تم تمكين من ثبتت إصابتهم بالفيروس من الأدوية والمضادات الحيوية مجانا وتوجيههم طبيا إلى الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي.
وهذه النتائج المسجلة حسب الدوائر البلدية:
* اليوم الأول: 21 ديسمبر 2020
شارع الحبيب بورقيبة تم إجراء 300 تحليل سريع صدر منها 53 تحليل إيجابي.
* اليوم الثاني: 22 ديسمبر 2020
الدائرة البلدية بالعمران الأعلى تم إجراء 250 تحليل سريع صدر منها 58 تحليل إيجابي.
* اليوم الثالث: 23 ديسمبر 2020
الدائرة البلدية بالحرايرية تم إجراء 280 تحليلا صدر منها 48 تحليل إيجابي.
وتذكر بلدية تونس بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية نظرا لتواصل إنتشار العدوى.
وأكدت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة أن المصالح البلدية تقوم بتنفيذ إستراتيجية جديدة في التعامل مع الوضع الوبائي بالتقصي النشيط ومزيد إحكام تطبيق الإجراءات الحكومية وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
من جهتها بينت نفيسة صغير مديرة الصحة الوقائية بالنيابة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس أن مجابهة إنتشار وباء كورونا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف.
وقد شارك في هذه الحملة عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.
وقد تم تمكين من ثبتت إصابتهم بالفيروس من الأدوية والمضادات الحيوية مجانا وتوجيههم طبيا إلى الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي.
وهذه النتائج المسجلة حسب الدوائر البلدية:
* اليوم الأول: 21 ديسمبر 2020
شارع الحبيب بورقيبة تم إجراء 300 تحليل سريع صدر منها 53 تحليل إيجابي.
* اليوم الثاني: 22 ديسمبر 2020
الدائرة البلدية بالعمران الأعلى تم إجراء 250 تحليل سريع صدر منها 58 تحليل إيجابي.
* اليوم الثالث: 23 ديسمبر 2020
الدائرة البلدية بالحرايرية تم إجراء 280 تحليلا صدر منها 48 تحليل إيجابي.
وتذكر بلدية تونس بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية نظرا لتواصل إنتشار العدوى.
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 217523