الكشف عن159 مصاب: حصيلة ثلاثة أيام من التقصي السريع والمجاني ضد فيروس كورونا ببلدية تونس

باب نات -

وهذه النتائج المسجلة حسب الدوائر البلدية:

أفضت الحملة الاستثنائية للتقصي ضد فيروس كورونا بتونس العاصمة التي نظمتها بلدية تونس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بتونس ومخبر OPALIA RECORDATI إلى الكشف عن 159 مصابا بفيروس كورونا من جملة 830 تحليل سريع تم القيام بهم على مدى ثلاثة أيام.وأكدت سعاد عبد الرحيم رئيسة بلدية تونس، شيخة المدينة أن المصالح البلدية تقوم بتنفيذ إستراتيجية جديدة في التعامل مع الوضع الوبائي بالتقصي النشيط ومزيد إحكام تطبيق الإجراءات الحكومية وفق الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.من جهتها بينت نفيسة صغير مديرة الصحة الوقائية بالنيابة بالإدارة الجهوية للصحة بتونس أن مجابهة إنتشار وباء كورونا يتطلب التنسيق والتعاون بين كل الأطراف.وقد شارك في هذه الحملة عدد من منظمات المجتمع المدني والمواطنين.وقد تم تمكين من ثبتت إصابتهم بالفيروس من الأدوية والمضادات الحيوية مجانا وتوجيههم طبيا إلى الإلتزام بالحجر الصحي الذاتي.شارع الحبيب بورقيبة تم إجراء 300 تحليل سريع صدر منها 53 تحليل إيجابي.الدائرة البلدية بالعمران الأعلى تم إجراء 250 تحليل سريع صدر منها 58 تحليل إيجابي.الدائرة البلدية بالحرايرية تم إجراء 280 تحليلا صدر منها 48 تحليل إيجابي.وتذكر بلدية تونس بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية نظرا لتواصل إنتشار العدوى.