المشيشي لوالد الشهيد عقبة الذيبي: الدولة لن تتخلى عن ابنائها

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 عبد الدايم الذيبي والد الشهيد عقبة الذيبي الذي ذهب ضحية العملية الارهابية الغادرة التي جدت يوم الأحد الفارط بمعتمدية حاسي الفريد من ولاية القصرين.وقدم رئيس الحكومة هشام مشيشي تعازيه لوالد الشهيد مشدّدا على ان الدولة لن تتخلى عن ابنائها وأن حق ابنه لن يضيع.وأكد هشام مشيشي بأن من أبرز أولويات حكومته العناية أكثر بالمناطق الحدودية وتوفير مواطن شغل بها، معتبرا أنّ الحرب على الإرهاب يجب أن تتواصل بلا هوادة وبنفس العزيمة الراسخة، للقضاء على كلّ من يتربّص بأمن تونس والتونسيين.من جهته عبّر والد الشهيد عن حزنه العميق لفقدان ابنه مؤكدا انه لقي تجاوبا من رئيس الحكومة خاصة في عدة مطالب تقدم بها تخص تحسين ظروف العيش بالمنطقة التي يقطن بها.