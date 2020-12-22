موقع africa intelligence الفرنسي: نادية عكاشة أعطت تعليمات لوزير الخارجية بعدم مرافقة المشيشي لباريس

باب نات -

طارق عمراني - أفاد موقع africa intelligence الفرنسي في تقرير نشره تحت عنوانبأن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قد اعطت اوامرها لوزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي بعدم مرافقة رئيس الحكومة هشام المشيشي في زيارته الاخيرة لباريس .ووصف المقال مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بسيدة القصر الحديدية و المتحكمة في القرار داخل أروقته.و اعتبر التقرير بأن زيارة المشيشي لفرنسا قد زادت من تدهور العلاقات بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة حيث يسعى قيس سعيد إلى احكام قبضته على الديبلوماسية على الرغم من الصلاحيات المتاحة لرئيس الحكومة في هذا المجا .يذكر أن عديد المصادر قد تحدثت عن محاولات أطراف من رئاسة الجمهورية لإفشال زيارة المشيشي الى باريس .