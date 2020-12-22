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موقع africa intelligence الفرنسي: نادية عكاشة أعطت تعليمات لوزير الخارجية بعدم مرافقة المشيشي لباريس

Publié le Mardi 22 Decembre 2020 - 14:21 قراءة: 0 د, 39 ث
باب نات - طارق عمراني - أفاد موقع africa intelligence الفرنسي في تقرير نشره تحت عنوان
Kaïs Saïed et Hichem Mechichi s'écharpent (aussi) sur la relation avec Paris


بأن مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة قد اعطت اوامرها لوزير الخارجية التونسية عثمان الجرندي بعدم مرافقة رئيس الحكومة هشام المشيشي في زيارته الاخيرة لباريس .


ووصف المقال مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة بسيدة القصر الحديدية و المتحكمة في القرار داخل أروقته.

و اعتبر التقرير بأن زيارة المشيشي لفرنسا قد زادت من تدهور العلاقات بين رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة حيث يسعى قيس سعيد إلى احكام قبضته على الديبلوماسية على الرغم من الصلاحيات المتاحة لرئيس الحكومة في هذا المجا .
يذكر أن عديد المصادر قد تحدثت عن محاولات أطراف من رئاسة الجمهورية لإفشال زيارة المشيشي الى باريس .

Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 217369

Sarramba  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 15h 46m |           
إنّ كيد حريم السّلطان لعضيم، وخاصّة الّي ماعَنْدْهَاشْ راجل يِقُومْ بِيها و يِسَلّيهَا و يِسَنِّسْهَا

Volcano  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 15h 21m |           
و السب و الشتم و التذمر فقط من البرلمان اما السلطة التنفيذية فهي المتحكم في كل مفاصل البلاد فلا حديث عنها بسبب عدم تسليط الاضواء الاعلامية
لو كنا نتابع اعمال السلطة التنفيذية مباشرة عبر التلفزة لانتحر الشعب التونسي باكمله
رئيس دولة يختار رئيس حكومة ثم يريد ان يمرمده بفضل وطنية بنت عكاشة

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 22 Decembre 2020 à 15h 09m |           
اذا صح الخبر على المشيشي اقالة وزير الخارجية،و مطالبة رئيس الجمهورية باقالة مديرة ديوانه و فتح تحقيق في الغرض من طرف لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان،و تحديد المسؤوليات



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