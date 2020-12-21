وفاة زوجة مهدي بن غربية

توفيت اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 زوجة الوزير السابق و النائب بمجلس نواب الشعب مهدي بن غربية دون اتضاح السبب الحقيقي للوفاة إلى حد اللحظة .من جهته أكد الناشط السياسي محمود البارودي خبر الوفاة في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي على فايسبوك تضمنت مايلي "ربّي علاش هكّا حتّى في الموت ما نرحموش بعضنا...وفاة زوجة صديقي مهدي بن غربيّة بسكتة قلبيّة ...ان لله و انا اليه راجعون"..وكانت اذاعة موزاييك أفادت أنّ زوجة مهدي بن غربية قد إنتحرت اليوم الإثنين 21 ديسمبر 2020 .ووفق نفس المصدر تعرّضت الفقيدة إلى أزمة نفسية حادة.وكان والي بنزرت محمد قويدر تقدم بالتعازي الى مهدي بن غربية في تدوينة على الفايسبوك