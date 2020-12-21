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اليوم: تحليل سريع لكورونا مجّانا في شارع الحبيب بورقيبة

Publié le Lundi 21 Decembre 2020 - 08:25 قراءة: 0 د, 18 ث
اليوم وانطلاقا من التاسعة صباحا سيقع تنظيم حملة لتقصي فيروس كورونا أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة من خلال إجراء تحاليل سريعة وأيضا تحاليل PCR مجانا لكل من له شك في حمله الفيروس.

وتتواصل الحملة غدا الثلاثاء في العمران الأعلى وبعد غد الأربعاء في الحرايرية وفق ما أكدته رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم للاذاعة موزاييك.


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