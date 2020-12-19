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بولبابه سالم لقناة نسمة: الحوار الوطني يجب ان يبحث القضايا الاستراتيجية و لا يستثني أحدا

Publié le Samedi 19 Decembre 2020 - 08:42 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - قال الكاتب والمحلل السياسي بولبابه سالم ان أسوأ لحظات التاريخ هي تلك التي تكون بين قديم انتهى و جديد لم يولد وفق تعبير غرامشي وهو ما نعيشه اليوم في تونس .. و اكد خلال استضافته في برنامج ''هات الصحيح'' الذي تقدمه وفاء الطرابلسي على نسمة ان الحوار الوطني لا يجب ان يستثني أحدا ممن انتخبهم الشعب لان المشروعية الانتخابية هي الأقوى خاصة ان بعض الأحزاب التي لا وزن لها تريد فرض رؤيتها على الحوار ..
كما دعا ان يبحث الحوار القضايا الكبرى و يتخذ القرارات الموجعة في خصوص إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و طبيعة تحالفات تونس في الفترة المقبلة داعيا الى تنويع علاقاتنا من خلال تفعيل اتفاقية طريق الحرير مع الصين و الحد من الهيمنة الفرنسية في المجال الاقتصادي .



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 217196

Sarramba  ()  |Samedi 19 Decembre 2020 à 09h 43m |           
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