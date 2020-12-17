باب نات - وجه حزب الدستوري الحر مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO لإشعارها بخطورة انحرافات تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وفق بيان للحزب هذا نصه
"في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها ،
عبير موسي تشتكي بتونس لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO
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