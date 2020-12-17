عبير موسي تشتكي بتونس لدى منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO

باب نات -

"في إطار اعتصام الغضب الذي يخوضه الحزب الدستوري الحر لحث الحكومة على اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية المجتمع من مخاطر نشر الفكر الظلامي المتطرف والتصدي لضرب وحدة المنظومة التربوية والتعليمية ومدنيتها ،





وأمام عدم تحرك مؤسسات الدولة لوضع حد لتغول الجمعيات الظلامية في تونس وإيقاف تدخلها في الشأن التربوي و رفض قطع الاتفاقيات معها في خرق كامل للتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية والالتزامات الأممية لتونس،



فإن الحزب الدستوري الحر يعلم الرأي العام أنه:



وجه مراسلة إلى السيدة المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO لإشعارها بخطورة الانحرافات التي تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وتخاذل الدولة في التصدي لمخطط التيارات المتشددة الهادف إلى خلق منظومة تربية وتعليم موازية للمنظومة الرسمية المدنية والزج بالناشئة في متاهات الرجعية وحمل الأجيال القادمة على مناهضة النظام الجمهوري ومبادئ الدولة العصرية وبث التفرقة والتقسيم بين مكونات الشعب،



وتضمنت المراسلة طلب اتخاذ الخطوات الضرورية في إطار المنتظم الأممي لحماية النموذج التربوي والثقافي والعلمي التونسي الذي طالما تميز بمطابقته للقيم العالمية ومبادئ الاعتدال والوسطية والانفتاح والسلام.​"

وجه حزب الدستوري الحر مراسلة إلى المديرة العامة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة UNESCO لإشعارها بخطورة انحرافات تحصل في تونس في مجال التربية والتعليم وفق بيان للحزب هذا نصه