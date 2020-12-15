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تعيينات في وزارة الفلاحة

Publié le Mardi 15 Decembre 2020 - 12:26 قراءة: 0 د, 11 ث
تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّه تقرّر تعيين:

- إنجي الدّقي حرم حنيني، مديرة عامّة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
- الحبيب مرابط، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة ببنزرت،

- شفيق بن صالح، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة بالمهديّة.

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