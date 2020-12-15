تعيينات في وزارة الفلاحة

- إنجي الدّقي حرم حنيني، مديرة عامّة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،- الحبيب مرابط، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة ببنزرت،- شفيق بن صالح، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة بالمهديّة.