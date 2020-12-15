تعيينات في وزارة الفلاحة

تعلم وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري أنّه تقرّر تعيين:
- إنجي الدّقي حرم حنيني، مديرة عامّة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
- الحبيب مرابط، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة ببنزرت،
- شفيق بن صالح، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة بالمهديّة.
- إنجي الدّقي حرم حنيني، مديرة عامّة لوكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحيّة،
- الحبيب مرابط، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة ببنزرت،
- شفيق بن صالح، مندوبا جهويا للتنمية الفلاحيّة بالمهديّة.
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