عصام الشابي "غرفة العمليات قررت المرور إلى السرعة القصوى والاذرع الاعلامية استعانت بكادوريم والتسجيل المسرب"

باب نات -

حذر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من مرور غرفة العمليات المناهضة للديمقراطية وللثورة التونسية الى السرعة القصوى بتسريب قناة الحدث من الامارات لمكالمة هاتفية للدكتاتور الراحل و تقديمه في ثوب الحامي و الراعي لمعارضيه و نفي ما تعلق بفترة حكمه من فضاعات التعذيب و مصادرة الحريات و رعاية الفساد.وأضاف عصام الشابي " بعض الأذرع الاعلامية لغرفة العمليات إنخرطت في المشهد و فتحت فضاءاتها لوزراء الحقبة الماضية للدفاع عن منجزات عهد "التغيير المبارك" الى ان وصل الأمر ببعضها الى تمجيد زمن عبادة الشخصية و تمرير أغنية " يا سيد الأسياد" في محاولة لشدّ التونسيين الى ماضيهم الأليم كبديل عن حاضر هم الذي يشكو من صعوبات ... حتى "كادوربم" تم الاستنجاد بخدماته عشية احياء الذكرى العاشرة لثورة الحرية و الكرامة."وختم قائلا " وحدهم العبيد يحنون الى جلاديهم، اما العصافير التي إنطلقت فلن تعود إلى أقفاصها و لو كانت من ذهب."