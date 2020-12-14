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عصام الشابي "غرفة العمليات قررت المرور إلى السرعة القصوى والاذرع الاعلامية استعانت بكادوريم والتسجيل المسرب"

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 17:08 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - حذر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك من مرور غرفة العمليات المناهضة للديمقراطية وللثورة التونسية الى السرعة القصوى بتسريب قناة الحدث من الامارات لمكالمة هاتفية للدكتاتور الراحل و تقديمه في ثوب الحامي و الراعي لمعارضيه و نفي ما تعلق بفترة حكمه من فضاعات التعذيب و مصادرة الحريات و رعاية الفساد.




وأضاف عصام الشابي " بعض الأذرع الاعلامية لغرفة العمليات إنخرطت في المشهد و فتحت فضاءاتها لوزراء الحقبة الماضية للدفاع عن منجزات عهد "التغيير المبارك" الى ان وصل الأمر ببعضها الى تمجيد زمن عبادة الشخصية و تمرير أغنية " يا سيد الأسياد" في محاولة لشدّ التونسيين الى ماضيهم الأليم كبديل عن حاضر هم الذي يشكو من صعوبات ... حتى "كادوربم" تم الاستنجاد بخدماته عشية احياء الذكرى العاشرة لثورة الحرية و الكرامة."
وختم قائلا " وحدهم العبيد يحنون الى جلاديهم، اما العصافير التي إنطلقت فلن تعود إلى أقفاصها و لو كانت من ذهب."



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 216899

Cartaginois2011  ()  |Lundi 14 Decembre 2020 à 17h 53m |           
انه بالفعل التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الاعلامية،الداخلية والخارجية،و الكيانات السياسية المدعومة من بني زايد والصهيونية،والجمعيات الارهابية الحداثوية كل هذا التنسيق من اجل ترذيل الثورة والمسار الديمقراطي،مع اقتراب احتفال الشعب التونسي بالذكرى العاشرة لثورته...و قد سبق هذا حملة عشواء اعلامية وجمعياتية في ارهاب واضح لترذيل البرلمان ورئيسه

LEDOYEN  (South Africa)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 17h 47m |           
Sans parti prix : ce Chebbi qu'a t il fait pour son Pays, concrètement???? lui et toutes ces gueules qu'on voit nuit et jour...
rien que du blabla et des affaires....rien de plus.- Point barre.

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 17h 14m |           
سي عصام أحيّ رجوعك لحد الآن الى معقل الشّهامة والحريّة والدّيمقراطية والرصانة وحسن الرئية وحب الوطن الحقيقي
لا ينقصك سوى مآزرة بصراحة ووضوح لكل من يُهاجَم ويُسَب ويدعّش من أحرار هذا الوطن ولو كنت تختلف معهم. فدفاعُك عنهم وحرية تعبيرهم ه،و دفاعك عن نفسك وحرية تعبيرك و آرائك و تونس وشعبها
فاليوم لا يوجد 230 حزبا سياسيّا، بل هنا مَعقَلاَن: مقل الحُريّة للْكلّ، والدّيمقراطية والتعايش من جهة، ومقل الاستبداد والاقصاء والتّجريم والعمالة والكراهية لهوية الشّعب التونسي الأصيلة، الهوية العربية الاسلامية
فالإختيار بينهما هي المعركة الحقيقية امام كل شريف وعاقل



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