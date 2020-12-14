محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقير يا تافه..لست رجل دولة..هذا ان كنت رجلا اصلا

باب نات -

نشر ليلة الأحد 13 ديسمبر، وزير التربية السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي السابق تدوينة، هاجم من خلالها وزير السابق حاتم بن سالم على خلفية تصريحاته في برنامج وحش الشاشة.وخاطب الحامدي حاتم بن سالم قائلا " انا فعلا بقيت وزير ستة اشهر في حكومة اسقطتها لوبيات الفساد ولكن دخلت نظيف وخرجت نظيف مش كيما حالتك".وتابع موجها كلامه لبن سالم "خرجت من الباب وراسي مرفوع مش في سفساري، اما حديث النفة فهو احقر من ان يكون حديث رجال دولة...لكن سامحني انت لست رجل دولة.....هذا ان كنت رجلا اصلا".يذكر ان بن سالم قال في برنامج وحش الشاشة انه رجل دولة وعندما تولى الوزارة لم يكن يرسل مكلفا بمهمة في سيارة الوزارة لجلب النفة من الجنوب مثلما كان يفعل وزير سابق وذلك في اشارة لمحمد الحامدي.واثارت تصريحات بن سالم وتدوينة الحامدي عديد:التفاعلات وعلق النشطاء بالقول " ملاّ مستويات وملاّ مسؤولين وملاّ منطق متاع وزراء تربية، مسكينة تونس".