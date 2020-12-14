   Cherifa Fadel - الليل  

محمد الحامدي لحاتم بن سالم: يا حقير يا تافه..لست رجل دولة..هذا ان كنت رجلا اصلا

Publié le Lundi 14 Decembre 2020 - 00:46 قراءة: 0 د, 45 ث
باب نات - نشر ليلة الأحد 13 ديسمبر، وزير التربية السابق والقيادي بالتيار الديمقراطي السابق تدوينة، هاجم من خلالها وزير السابق حاتم بن سالم على خلفية تصريحاته في برنامج وحش الشاشة.

وخاطب الحامدي حاتم بن سالم قائلا " انا فعلا بقيت وزير ستة اشهر في حكومة اسقطتها لوبيات الفساد ولكن دخلت نظيف وخرجت نظيف مش كيما حالتك".
وتابع موجها كلامه لبن سالم "خرجت من الباب وراسي مرفوع مش في سفساري، اما حديث النفة فهو احقر من ان يكون حديث رجال دولة...لكن سامحني انت لست رجل دولة.....هذا ان كنت رجلا اصلا".


يذكر ان بن سالم قال في برنامج وحش الشاشة انه رجل دولة وعندما تولى الوزارة لم يكن يرسل مكلفا بمهمة في سيارة الوزارة لجلب النفة من الجنوب مثلما كان يفعل وزير سابق وذلك في اشارة لمحمد الحامدي.
واثارت تصريحات بن سالم وتدوينة الحامدي عديد:التفاعلات وعلق النشطاء بالقول " ملاّ مستويات وملاّ مسؤولين وملاّ منطق متاع وزراء تربية، مسكينة تونس".


Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 216864

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 09h 54m |           
كان جا يصلح راهو صلح حياتو البائسة ومشى عمل حمام ومشط شعرو ...خرج من منوبة ولا وزير تربية ... قلو يا طبيب العميان داوي عينك العورة

Falfoul  (Tunisia)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 09h 48m |           
الأغبياء و الجهلة و عديمي الكفائة و المضايع و البّاهيل و البهاليل الكلهم صعدو إلى سدة الحكم وولاو وزرة بعد ما كانو القمل يجري في ترمهم في الحبوسات مالبهامة متاعهم ... رانا شفنا العجب بعد الثورة أراذل القوم تصدرو المشهد بكلمتين متاع سفسطة يعاودو فيهم من بلاطو لبلاطو ... ديمقراطية انبريالية تقدمية استبداد حرية كلام فارغ طرخر ...قطيع ضخم من المرضى النفسيين استلو على البلاد... كنا نعرفهم من أغبى و أفشل الناس النهار الكل غايبين و مكتأبين و مدوبلين
جينا نشوفو نلقاوهم يسيرو في البلاد ومن تلفزة لتلفزة وهوما يتحدثو على الإستبدان و فلمو علينا ... تفوه علا المخير فيهم كلاب لحاسة ومتحيلين على الشعب هاذم كان جاو يصلو راهم صلحو حياتهم اللي لكلها هم وبؤسوامتآبوفشل ...

Aziz75  (France)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 08h 58m |           
إذا كان يستعمل السيارة الإدارية لجلب الزفة من الجنوب، فهذا خطأ جسيم ينبغي إن كا ن رجل كما يقول، إرجاع المال للوزارة. هنا، أعلم أيها الشعب حقارة و سذاجة من يدعون "بالحداثيين و الديمقراطيين و التقدميين". لن تقف تونس على أقدمها بها الرهط من الفاسدين و الطماعين و الخونة لشعب يعاني منذ الإستقلال عبثهم.

Volcano  (Tunisia)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 08h 32m |           
حوار وزيري تربية و تعليم سابقين اثر انتهاء مهامهما يفسر بوضوح تدني مستوى التربية و التعليم في تونس مع ان هذه الوزارة في اعتقادي اخطر و اهم وزارة على الاطلاق
لن نستغرب بعد الان شيئا مع اننا سنندب حظنا العاثر لهذا المستوى الذي وصل اليه ابناؤنا

Lazaro  (Tunisia)  |Lundi 14 Decembre 2020 à 07h 06m |           

ما يخرج من هذا الجيل الغرور على الغرور



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 14 ديسمبر 2020 | 29 ربيع الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:39 17:06 14:46 12:21 07:24 05:51
14°
 17° % 67 :الرطــوبة
تونــس 11°
2.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
17°-1119°-1219°-1320°-1419°-14
  • Avoirs en devises
    22740,4

  • (11 dec)
  • Jours d'importation
    158
  •              1 € = 3,30188 DT        1$ =2,73063 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 dec)   1544,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة