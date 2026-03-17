سفارة تونس في اليابان تشارك في الاحتفالات باليوم العالمي للفرنكوفونية لتسليط الضوء على الثقافة التونسية الفرنكوفونية

شاركت سفارة الجمهورية التونسية باليابان، الاحد المنقضي، في الاحتفالات التي نظمها مجلس الفرنكوفونية الدائم والمعهد الفرنسي بطوكيو، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للفرنكوفونيةوتأتي هذه المشاركة ، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في إطار جهودها لتعزيز الحوار بين الثقافات وإبراز التزام تونس بقيم التنوع والتضامن والانفتاح التي يتبناها المجتمع الفرنكوفوني .ومثلت هذه المشاركة أيضا مناسبة هامة لتسليط الضوء على الثقافة التونسية الفرنكوفونية وتعزيز روابط الصداقة بين تونس واليابان في اطار الفضاء الفرنكوفونيوتم تخصيص جناح تونسي لعرض التراث الثقافي التونسي ومختلف المعالم السياحية وبعض الأطباق التونسية المميزة.وتعمل سفارة تونس باليابان على المشاركة في فعاليات ثقافية تبرز هوية تونس وتاريخها وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعب اليابانييحتفل العالم باليوم العالمي للفرنكوفونية يوم 20 مارس من كل عام لتكريم اللغة الفرنسية والتنوع الثقافي في الدول الناطقة بها .ويتضمن هذا اليوم فعاليات ثقافية وفنية وتعليمية ومسابقات شعرية وخطابة بالفرنسية وورشات عمل ثقافية