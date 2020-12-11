بولبابه سالم لقناة نسمة : الدعوة الى الانقلاب يقودها الفاشلون في الإنتخابات و بيادق الدكتاتورية في الداخل و الخارج

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته على قناة نسمة ان الدعوة الى الانقلاب و حل البرلمان في تونس يقودها الفاشلون في الإنتخابات و بيادق الدكتاتورية و الاستبداد في الداخل و الخارج ، و أضاف في برنامج" هات الصحيح " ان بعض هؤلاء كانوا في السلطة و اليوم يريدون اعادة التموقع بعد فشلهم الانتخابي و يرفعون شعارات إنقاذ الوطن والحقيقة انهم يريدون انقاذ أنفسهم ، و لاحظ جهل هؤلاء بقانون المؤسسة العسكرية في تونس معتبرا تلك الدعوات جريمة يعاقب عليها القانون .