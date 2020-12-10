   Abdelwahab - الڤندول  

في الجبل الاحمر يحاصر شاب ويخرب له جسده بالطعنات

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 11:12 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - تمكّنت يوم أمس 9 ديسمبر 2020 فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من إلقاء القبض على شخص عمره 18 سنة قاطن بجهة الجبل الأحمر تونس العاصمة محلّ تتبّع في قضيّة عدليّة جدّت بتاريخ 18 أكتوبر 2020 موضوعها "محاولة القتل العمد" حيث خرب جسد شاب بالطعنات بعد أن حاصره في مكان مظلم على خلفية أحقاد بينهما .

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 01، أذنت بالإحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.

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