جدّ صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، حادث مرور أليم بمعتمدية منزل شاكر على الطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد وتتمثّل صورة الحادث في تصادم شاحنة تنقل عمالا فلاحيين اصيلي معتمدية بئر علي بن خليفة بسيارة. وأسفر عن وفاة شخصين (رجل وإمرأة) حسب ما نقله موقع الصحفيين بصفاقس.
صفاقس: حادث مرور يودي بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح
En continu
الخميس 10 ديسمبر 2020 | 25 ربيع الثاني 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:49
|
13°
|15°
|% 58
|:الرطــوبة
|تونــس
|9°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|15°-9
|16°-12
|17°-12
|16°-12
|16°-11
- Avoirs en devises
22731,7
(9 dec)
- Jours d'importation
158
- 1 € = 3,29491 DT 1$ =2,72995 DT
- Solde Compte du Trésor (9 dec) 1654,6 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 548 997) وزارة الصحة : 49 وفاة و1411 إصابة
(197 581) نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع
(197 248) كورونا..أكثر من 14 ألف إصابة جديدة
( 99 388) الولايات المتحدة: أكثر من 3 آلاف و
( 65 476) إيطاليا تسجل 993 وفاة بكورونا وهو
( 65 237) إصابات كورونا تتخطى 63 مليونا حول
( 43 638) شقيقة سامي الفهري للطفي العبدلي :
( 32 554) كورونا.. 78 وفاة في المغرب و55 بال
( 32 452) حمل عائشة عطيّة خارج إطار الزواج:
( 29 840) معز الجودي يثير القرف ويتقيّؤ ما ب
( 29 328) مجلة jeune afrique : فرنسا أرادت إ
( 23 586) مراد الزغيدي يكشف: تسريب مدوي يؤك
( 22 039) على قناة التاسعة: تبادل شتائم بين
( 21 868) انسحاب نواب اثر مداخلة العفاس حول
( 21 543) سامية عبو تكشف كواليس اجتماع 11 نو
( 21 304) مدير معهد باستور يردّ على مخلوف:
( 20 720) موقع ميدل إيست آي البريطاني : الإم
( 20 350) يمينة الزغلامي: حرام عليكم الصورة
( 19 724) فيديو اليوم: عبير تلاحق زملاءها في
( 19 515) حمادي الجبالي: يا سي محمد عبو ..
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 216634