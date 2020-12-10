صفاقس: حادث مرور يودي بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح

جدّ صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، حادث مرور أليم بمعتمدية منزل شاكر على الطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد وتتمثّل صورة الحادث في تصادم شاحنة تنقل عمالا فلاحيين اصيلي معتمدية بئر علي بن خليفة بسيارة. وأسفر عن وفاة شخصين (رجل وإمرأة) حسب ما نقله موقع الصحفيين بصفاقس.



