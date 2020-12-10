   Abdelwahab - الڤندول  

صفاقس: حادث مرور يودي بحياة شخصين وإصابة 6 آخرين بجروح

Publié le Jeudi 10 Decembre 2020 - 10:08 قراءة: 0 د, 14 ث
جدّ صباح اليوم الخميس 10 ديسمبر 2020، حادث مرور أليم بمعتمدية منزل شاكر على الطريق الرابطة بين صفاقس وسيدي بوزيد وتتمثّل صورة الحادث في تصادم شاحنة تنقل عمالا فلاحيين اصيلي معتمدية بئر علي بن خليفة بسيارة. وأسفر عن وفاة شخصين (رجل وإمرأة) حسب ما نقله موقع الصحفيين بصفاقس.

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