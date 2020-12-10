بسيس للصادق بلعيد: توّا ولاّ قطع الطريق وعركة في البرلمان خطر داهم

قال الإعلامي برهان بسيس في مداخلته عبر "راديو إي أف أم"، اليوم الخميس 10 ديسمبر، ان دعوة الصادق بلعيد الخبير في القانون الدستوري إلى حل البرلمان خاصة بعد أحداث العنف التي شهدها خلال اليومين الماضيين غير مقبول.وأضاف برهان بسيس إن الذين ينادون الآن بحل البرلمان أعطوا سنة 2011 دروسا في الديمقراطية وأقنعوا الناس بأن الديمقراطية أكبر انجاز يمكن أن ينجزه الشعب التونسي.وتابع بسيس "تو ولا قطع الطريق وعركة في البرلمان بين التيار وائتلاف الكرامة خطر داهم بالنسبة ليهم؟.. شبيكم وقت القصاص جبد المقص ما قلتوش خطر داهم؟..ماعادش تلعبو بينا ثبتولنا رواحكم شنوة تحبو ترجعولنا للعسكر؟".وقال برهان بسيس " لا يمكن للعسكر ان يحكم البلاد ويكفي من استغلال المؤسسة العسكرية في معارك بين اساتذة القانون الدستوري".